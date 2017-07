Adrián Martín, calidad para el ataque del XDFC

Calidad, visión de juego, buen golpeo , gol -el pasado curso en el Guadalcacín en Tercera anotó siete- y experiencia. Son características que cualquier entrenador busca en un jugador ofensivo. Todas las ellas las reúne el canario Adrián Martín, que ayer fue presentado como nuevo futbolista del Xerez Deportivo FC en la Cooperativa Vitivinícola Jerezana 'Nuestra Señora de las Angustias', con Manuel Jesús del Valle, secretario de la bodega, como anfitrión.

El jugador, afincado en Jerez, admitió de entrada sentirse "encantando e ilusionado con el proyecto. Sabía que era uno de los primeros jugadores con los que habló Edu y para mí es un halago, es un orgullo ser el primer futbolista con el que contactaron para intentar llevar al equipo y a esta ciudad a la categoría que merecen. Tengo una ilusión impresionante, es como vivir una segunda juventud porque, además, me encuentro en buen estado después de estos últimos años en Tercera. Afronto el reto con la mayor ilusión y profesionalidad posible, lo daré todo y si todos vamos en la misma línea, las cosas van a salir bien seguro".

Debemos afrontar la Liga como si fuese la de Primera División y cada uno de los partidos como si fuesen finales"

Los motivos que le llevaron a aceptar la propuesta de Edu los tuvo claros: "Me convenció la seguridad con la que me habló Edu, el proyecto y lo que significa el club para la ciudad. Llevaba ya tres años en el Guada y quería cerrar un ciclo. Aquí llego con ilusiones renovadas para afrontar un reto bonito, tengo ganas de triunfar".

Respecto a la plantilla, tampoco tiene dudas. "Me parece impresionante, los fichajes son todos importantes, a algunos les conozco de haber jugado con ellos, son buenos futbolistas, casi todos de Jerez y eso es importante, eso antes aquí no se valoraba tanto y eso hay que verlo. Por ahora, el equipo me gusta pero luego hay consensuarlo con lo que diga el míster para hacer las cosas bien. Todos hay que ir a una. Al míster no le conozco, sólo me he enfrentado a él".

A sus 34 años, espera aportar "la experiencia de tantos años en el fútbol. Cuando llevas tanto tiempo jugando, ya lo que sientes es tensión más que presión, tengo cuatro ascensos, sé que significa eso y también he vivido pelear por eludir el descenso, que es lo pero. Ahí sí que se aprende. Luego, espero aportar calidad y sentido al juego, que es lo que más me gusta".

Las lesiones le han castigado en momentos puntuales de su carrera pero esa etapa "ya quedó atrás. Es cierto que he sido un jugador muy propenso a las lesiones musculares pero la experiencia me ha llevado a corregirlas y en estos últimos años apenas he tenido. El curso pasado di con la tecla y espero tener suerte".

Por último, lanzó un mensaje claro y directo: "La categoría no la conozco pero la veo complicada. El año pasado todo el mundo pensaba que habría sólo un par de equipos luchando de forma clara por ascender y hubo cinco o seis. Será una Liga my complicada y si hay alguien que cree que fichemos lo que fichemos lo vamos a tener fácil, está equivocado desde ya. Hay que pensar que cada partido será una final tanto en casa como fuera. Habrá que apretar y entrenar duro a diario para dar lo máximo cada uno su rol, hay que afrontarla como si fuese Primera".

Por su parte Edu Villegas, que agradeció el trato a la bodega, se mostró especialmente atento con Adrián Martín, un jugador por el que siempre ha sentido una "especial admiración por su calidad y talento" y dijo sentirse orgulloso porque "fue mi primer fichaje como director deportivo del Xerez DFC, aunque no le hayamos presentado hasta ahora. Fue el primer jugador con el que hablé a principios del mes de mayo, era el primer fichaje que quería hacer. Me reuní con él en varias ocasiones y me dejó clara su predisposición y tanto su ilusión como sus ganas de triunfar. Necesitamos futbolistas como él, necesitamos talento, calidad, horas de vuelo y jugadores que aguanten la presión. Adrián encaja en ese perfil con creces y estamos muy contentos con su fichaje. Desde mi parcela me siento realizado con su llegada. Como futbolista y como persona seguro que se convierte en una parte importante de este club y nos ayuda a conseguir el ascenso, que es el único objetivo que nos planteamos. Somos el Xerez, llevamos a muchos socios detrás, y no tenemos excusas. Como director deportivo y xerecista todos estamos muy contentos de que estés aquí y lo que queremos es verte disfrutar aquí".