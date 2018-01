Agradecido a Biri y sin prisas para fichar

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, mostró su agradecimiento a Biri "por el esfuerzo que ha hecho, por cómo ha intentado salir del club. Evidentemente ni el director deportivo ni yo queríamos que se fuera, se lo hemos dejado ver pero entendemos que si un jugador quiere irse creo que tengo pocas opciones, poco margen de maniobra. Si se quiere ir no quiero a nadie a disgusto, porque después llega el día a día, después tengo que apretarle si juega, si no juega, y no quiero un enfrentamiento, un conflicto dentro del grupo que no se pueda resolver. Conflictos en el grupo surgen constantemente pero se tienen que resolver, no digo que no surjan, pero sí que se tengan que resolver. Ese conflicto de un jugador que se quiere ir no se puede resolver internamente. ¿Cómo se resuelve? Que se vaya, pero que quede clara la postura de la dirección deportiva".

Con la salida del extremo, enrolado en Los Barrios, "hay un beneficio para el club", que se ahorra una cantidad que "para alguno podría ser insignificante, para otros es acorde con lo que ha generado. Yo le deseo la mejor suerte del mundo a Biri porque mientras ha estado con nosotros ha hecho todo lo que estaba en su mano para hacerlo lo mejor posible, por lo que conmigo ha cumplido perfectamente".

Eso sí, el entrenador azulino tiene claro que la marcha de Biri no obliga a hacer ningún fichaje de inmediato: "Es cierto que se han ido Regalí, Cárdenas y Biri, son tres efectivos, pero creo que ahora es un momento de estar tranquilos. Tenemos una plantilla amplia, vamos a ver si seguimos en esta línea de no tener lesionados, que es importante. Y vamos a ver qué sale en el mercado. Lo que no podemos hacer es que porque se va Juanito, traer a Pepito. No. Vamos a pararnos, vamos a analizar porque igual en vez de un extremo hace falta otra cosa, o en el mercado encontramos algo que va acorde con el presupuesto. Vamos a estar más pacientes porque además tenemos una ventaja, que es que a nosotros no se nos cierra el plazo ahora. Por lo tanto, no tenemos prisa. Por tanto, a partir que se cierre el mercado en categorías de Tercera y demás, nosotros vamos a tener dos ventajas: que vamos a encontrar futbolistas necesitados de jugar y, por tanto, la segunda ventaja es que el precio va a ser más bajo".