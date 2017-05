Aguilocho apuesta por el Xerez DFC

Ahora, para mantener las opciones aunque sigue habiendo tres rivales por delante, el Xerez Deportivo FC está obligado a sumar los tres puntos ante el Cartaya en Chapín y Aguilocho espera que la afición arrope a los futbolistas pese a que sea el primer día de Feria: "Sería importante que tuviéramos el apoyo de la grada, eso siempre es importante. Como se dice, el jugador número 12 es importante siempre tenerlo ahí pero ya sabemos que la Feria tira mucho y seguramente la afluencia no sea la esperada, pero con lo que haya tenemos que estar preparados para sacar el partido adelante, no hay pretextos de ningún tipo".

En efecto, tras una semana en la que hubo reunión de la directiva con la plantilla por motivos económicos y problemas con las gratificaciones -además de la multa a Moreno- que motivaron un comunicado de los futbolistas remitido por el capitán, Edu Villegas, el equipo supo responder en La Palma cuando pintaban bastos y se adelantó el equipo local, respuesta de los futbolistas que enorgulleció a Juanlu Aguilocho, tal y como auer explicó en la rueda de prensa de Chapín: "Sí, de hecho mis palabras hacia la plantilla en el momento que acaba el partido me salió de dentro, y fueron orgulloso de este equipo. Les dije que me habían hecho sentirme entrenador, porque el equipo,a pesar de las adversidades, a pesar de un resultado adverso, de unas condciones climatológicas y de una temperatura no sé si de 30 grados o quizás más, doce de la mañana, un rival que no quería perder en su propio campo, se puso la cosa muy complicada y el equipo puso el alma y sacó el partido adelante, cosa que era bastante difícil".

El dato

Moreno

Juanlu Aguilocho explicó que la directiva “no me ha preguntado” por el tema Moreno, multado por el club, explicando que “creo que ese es un tema de la directiva. Mi relación con él, con el jugador, y cómo le veo su actitud es extraordinaria. De hecho, cada vez que por motivos laborales ha tenido que faltar a un entreno o algo, ha hablado con el segundo, me ha llamado a mí, me lo ha justificado perfectamente, y cuando ha venido a entrenar ha estado con buena actitud, al igual que sus compañeros, y sobre el jugador no tengo nada que decir, le veo con una entrega tremenda, como al resto del grupo. Después, la decisión de la directiva, como entenderás, es un tema que no me compete”