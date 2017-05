Aguilocho "Es una decepción para mí no haber acabado mejor"

Juanlu Aguilocho, entrenador del Xerez Deportivo FC, se sentará mañana por última vez en el banquillo azulino frente al Conil y lo hará con la misma profesionalidad y la misma ilusión que el día que cogió las riendas del equipo tras la abultada y dolorosa derrota ante el Ciudad de Lucena. Ha perdido dos partidos, en Puente Genil y Pozoblanco, y ha ganado cuatro y no ha sido renta suficiente como para poder luchar ni por el ascenso directo ni por la cuarta plaza, que puede también conceder opciones de ascenso en función de los equipos que suban a Segunda B.

Aguilocho afronta la cita ante los amarillos "con la intención de ganar. Nuestro trabajo consiste en eso, en superar los partidos y mucho más este último en nuestro estadio y ante nuestra afición. El objetivo no es otro que lograr una victoria para cerrar lo mejor posible la temporada".

El Conil es un buen equipo, tiene jugadores de nivel, a ver si somos capaces de contarrestar su potencial y ganamos"

Admite que la situación en la que va a terminar el XDFC la Liga "duele pero esto es fútbol y las opciones matemáticas las perdimos la semana pasada en Pozoblanco. Si somos objetivos, en ningún momento merecimos la victoria, en ningún momento estuvimos cómodos en el partido. Llevábamos muchas ilusiones para haber sacado adelante el partido y habernos metido en la zona de arriba pero no pudo ser y ya está. Hemos pasado página y estamos preparando ya el próximo partido, ya no hay otro objetivo que el hacerlo bien".

A la hora de buscar las causas de la situación en la que se encuentra el XDFC, se muestra sincero: "Sinceramente, la categoría tiene al menos ocho equipos y si me apuras hasta nueve con un nivel similar al que tienen los de Tercera. Sólo suben tres y siendo optimistas hasta el cuarto y no es fácil. La categoría es complicada, todos los equipos tienen un plantel con una mezcla de jugadores jóvenes con mucho talento y futbolistas veteranos, con mucho oficio, que vienen de jugar de categorías superiores y también hay entrenadores con experiencia. Igualmente, aquí hay clubes con muchos años de historia, como el Pozoblanco o La Palma, y está el Cádiz B, con un plantel joven pero con mucho talento y confeccionado para estar ahí, el Ciudad de Lucena lo mismo. Se marcan los objetivos al principio de temporada y no ha podido ser. Bajo mi punto de vista, que es el de las siete jornadas que llevo en el equipo, para mí supone una decepción y nada más. Me hubiese gustado ganar todos los partidos y terminar en la mejor posición pero no ha podido ser. Hay que ser realistas, no cabe otra".

Pepe Ravelo, presidente de la entidad, comentó hace unos días que igual al principio no valoraron realmente el nivel de la categoría. En ese sentido, apunta: "No puedo opinar al respecto porque no estaba por entonces al frente del equipo. Imagino que han intentado hacer las cosas de la mejor manera posible pero también entiendo que acertar a la hora de valorar cómo era una categoría nueva no era fácil. De todos modos, es cierto que la categoría haya podido resultar un poco más difícil de lo que se esperaba. Creo que esta categoría tiene un nivel bastante parecido al de Tercera".

El XDFC aún puede ser quinto y es la meta que se marcan frente al Conil. "Estamos focalizados ya en ese partido, hemos pasado página. Lo que pasó en Pozoblanco está olvidado. Como ya he comentado, queremos acabar lo más alto posible y para ello hay que superar al Conil. Todos los equipos se motivan en Chapín y aunque ellos no se juegan nada, vendrán a darlo todo. El Conil es buen equipo, tiene jugadores experimentados como Jairo en la portería, a Raúl Silveira le conozco bien y cuenta con jugadores jóvenes con muchísimo talento, ahí está Joselito, con un potencial enorme, con mucho gol, creo que es jugador de elite que por circunstancias no está ahí. Por banda tiene gente talentosa y también cuenta con algunos jugadores con mucho oficio. Va a ser un partido complicado, van a intentar dar buena imagen y superarnos y por nuestra parte intentaremos contrarrestar su potencial para acabar con una victoria".