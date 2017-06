Álex Padilla, Caballero y Cuenca siguen en el XDFC

El Xerez Deportivo FC hizo oficial ayer las primeras cuatro bajas de la plantilla de la pasada temporada, Iván Ares, Álvaro Ramírez, Enrique Olmo y Adri Domínguez, que se marcha de forma voluntaria después de que el club le ofreciese seguir, que se unen a las de Borja Perea, que ha decidido dejar el fútbol, y la de Antonio Moreno, que se ha convertido ya en jugador del Chiclana CF.

No serán las únicas salidas que se van a producir. En las próximas horas, Edu Villegas comunicará a más jugadores que no entran en los planes de Pepe Masegosa, nuevo técnico del primer equipo. El lateral Benítez puede ser uno de los siguientes en salir. La dirección deportiva cuenta con el defensa pero no entra ensus planes seguir.

No sólo hubo salidas. El XDFC también confirmó la continuidad de tres jugadores para la próxima campaña. Álex Padilla, que se encuentra recuperándose de la fractura en la cabeza del peroné de su pierna izquierda que sufrió en el último partido de Liga ante el Conil y al que aún le quedan varios meses para volver a jugar, el extremo Carlos Cuenca y el mediapunta Caballero, uno de los fichajes del mercado de invierno, son del agrado de Pepe Masegosa.

Tras el adiós de Dani Pendín al Mallorca junto a Vicente Moreno, la dirección deportiva del club azulino también busca un sustituto al argentino para que se haga cargo de la dirección de la cantera. El elegido es Juan Carlos Ramírez, que se hará cargo de esas funciones al igual que la temporada pasada hasta que pasó a ocupar el puesto de director deportivo. El técnico jerezano, además, va a seguir trabajando una campaña más para el FC Barcelona, club que le comunicó ayer mismo la decisión.

Ramírez tiene mucho trabajo por delante, ya que tendrá que buscar técnicos para todos los equipos, incluído el de Liga Nacional juvenil, en el que no va a seguir Romerito.