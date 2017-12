Aziz se queda en el Xerez DFC

Más información La plantilla se va hoy de vacaciones hasta el 26

Pepe Masegosa ya tiene su primer regalo de Navidad. El Xerez Deportivo FC anunció ayer que el jugador marroquí Aziz El Ahrach se queda. El club azulino no va a atender la petición que le había realizado El Ejido 2012, de Segunda División B, para hacerse con los servicios de un futbolista que llegó a Jerez hace justo un mes procedente del Huércal Overa, equipo de Tercera División en el que estaba jugando cedido por el Almería.

Edu Villegas, director deportivo azulino, así lo ha comunicado tras recabar la opinión de la junta directiva, del técnico y del propio futbolista, que finalmente ha sido el que ha tomado la decisión de no marcharse de un club al que llegó "con mucha ilusión" y que le "ha acogido bastante bien a todos los niveles". El extremo ha asegurado igualmente que tiene "bastantes ganas de crecer con este proyecto tan interesante de cara al futuro".

El director deportivo xerecista, que venía siguiendo al futbolista desde hacia meses y que después de varios contactos con la entidad almeriense logró cerrar la operación, se ha mostrado satisfecho y ha apuntado que "todos queríamos que Aziz se quedara porque es un jugador de presente y de futuro y él se ha dado cuenta también que la mejor opción era no marcharse de Jerez. Me ha dicho que se quiere quedar con nosotros para formar parte del proyecto, que se siente querido por sus compañeros y valorado por los técnicos y que no se va a marchar, que quiere triunfar defendiendo la camiseta del Xerez Deportivo FC. El entrenador también quería que siguiese y todo ha sido más fácil de lo esperado, Aziz no se marcha".

Aziz fue el último futbolista en llegar a un equipo que, aunque en estos momentos no necesita más efectivos tras recuperar a todos los lesionados, no cierra las puertas a la llegada de más jugadores siempre y cuando puedan mejorar el nivel de una plantilla muy compensada que, además, tanto con el marroquí como con Álex Expósito reforzó el ataque.

En División de Honor hay que recordar que se pueden incorporar futbolistas hasta cinco jornadas antes del final de la competición, que esta temporada está previsto para el 20 de mayo. Hasta el 22 de abril se podrían incorporar jugadores.

Villegas, en ese sentido, destaca: "Siempre decimos lo mismo, estamos contentísimos con la plantilla y con su rendimiento pero somos un club con un nivel de exigencias enormes y si llega algo bueno y que entra dentro del presupuesto lo valoraríamos".