Barba alaba la reacción del Xerez DFC

El triunfo del Xerez DFC ante el Atlético Algabeño tuvo nombre propio, el de Barba, que cabeceó en el descuento el gol del triunfo, alivio tras la angustia que provocó el empate sevillano ocho minutos antes. El capitán de la plantilla azulina, que había entrado al campo en el minuto 79, estaba tras el partido "contento primero por los tres puntos, ha sido un partido bastante complicado. El Algabeño es un equipo al que le gusta jugar, plantea un fútbol bastante atractivo. Allí ya nos costó, sacamos un empate; aquí han venido también a desplegar un juego vistoso y jugando desde atrás, en la segunda parte se han quedado un poco ya sin fuerzas pero en el ochenta y pico nos han metido el 1-1, hemos tenido la reacción esa que tiene este equipo, que tiene el Xerez, y en el noventa y pico he tenido la suerte yo de meter el gol pero estoy contento sobre todo por los tres puntos, porque empezamos la segunda vuelta con tres puntos".

Dijo Masegosa, entrenador del Xerez DFC, que la gran virtud del equipo es que nunca deja de creer en el triunfo y Barba suscribe esas palabras: "Está claro: este equipo con el 1-0 lo ha estado intentando, intentando jugar, crear ocasiones, nos han empatado en el ochenta y pico y hemos seguido, hemos seguido y si no la meto yo la mete otro compañero. Seguimos creyendo y hasta el final, hasta que pite el árbitro, vamos a seguir intentando ganar y llevarnos los tres puntos

También se quejaba el técnico xerecista del terreno de juego de Chapín pese a la resiembra y Barba asegura que "el césped no está bien. Es verdad que hicieron la resiembra pero sigue sin estar bien, está blando; está verde pero no tiene apenas césped. Nos adaptamos, no ponemos excusas y seguimos para adelante".