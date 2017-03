Batacazo y goleada (4-2)

El Xerez Deportivo FC perdió en el Municipal Nuestra Señora de Setefilla en un partido en el que los jerezanos perdonaron sus múltiples ocasiones y lo acabaron pagando ante un Lora que exhibió una extraordinaria pegada con un gran porcentaje de acierto en sus llegadas al área.

Los xerecistas empezaron el partido pisando fuerte y tratando de generar peligro cerca de la portería defendida por José. Javi Tamayo lideraba las ofensivas azulinas y a punto estuvo de anotar en dos buenos remates que, sin embargo, no acabaron en gol. Álex Padilla, novedad en el equipo titular en la banda derecha del centro del campo, también se mostró muy dinámico en el tramo inicial.

Álex Padilla es titular en la banda derecha del centro del campo y Goma reaparece

Cuando el gol jerezano parecía que estaba al caer, llegó el primer tanto local por mediación de Vladi, que no falló en su definición en un mano a mano ante Edu Villegas. El Xerez DFC no cambió su patrón y buscó el empate sin desesperarse. Tamayo, Guille y Barba tuvieron buenas ocasiones antes de llegar al descanso, pero ninguna se llegó a concretar.

Tras la reanudación, los xerecistas siguieron apretando la portería rival, con la diferencia que, esta vez, sí que tuvieron el acierto necesario para hacer el gol del empate. Éste llegó por mediación de Guille, que había tenido ocasiones anteriormente pero esta vez no perdonó y marcó a placer tras asistencia de Caballero desde la izquierda.

Sin embargo, poco duraría la alegría de los hombres dirigidos por Juan Antonio Sánchez Franzón. Siete minutos después del empate, Samu, en otra jugada aislada del equipo local, logró volver a poner por delante a los suyos con un disparo desde fuera del área. Un golpe muy duro que hizo mucho daño al Xerez DFC, que esta vez no supo reaccionar al mazazo.

Las malas noticias para los visitantes no cesarían con la segunda diana local. El Lora amplió distancias por partida doble y, en apenas seis minutos, asestaría dos goles que pondrían tierra de por medio en el marcador y sentenciarían el partido. En el minuto 73, Juan anotaría el tercer tanto y, en el 79, Samu haría lo propio con el cuarto, segundo en su cuenta particular, sin que el Xerez DFC pudiera reaccionar para impedir la sangría.

La efectividad por parte del Lora era brutal, hasta el punto de que cada llegada al área de Edu Villegas era transformada en gol. Ante la gran pegada rival, el Xerez Deportivo FC no pudo hacer más que marcar el tanto del honor por mediación de Javi Tamayo, que lo había intentado en numerosas ocasiones con anterioridad. Poco más se pudo ver en una tarde negra para los xerecistas.