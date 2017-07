Bello, ambicioso: "He bajado dos categorías para ascender"

Más información La nómina de mayo pendiente, en la junta

El Xerez Deportivo FC presentó ayer a su fichaje más importante de cara a las próximas temporadas. El asidonense Antonio Bello, con ofertas incluso de equipos de Segunda B, se enfundó por primera vez la camiseta azulina en la Real Escuela de Arte Ecuestre. Y demostró ante los medios el mismo descaro y la misma ambición que suele mostrar sobre el terreno de juego: "No he bajado dos categorías para jugar por jugar, vengo aquí para ascender, bajo dos peldaños pero gano otras muchas cosas. Además, me gusta la presión, como a todos los futbolistas, quería estar en un proyecto con una presión importante y una masa social también importante detrás".

Bello, de entrada, también quiso dar las gracias "a la afición por el trato que me ha dado desde que se anunció mi fichaje y, lógicamente, a Edu por el cariño que me ha dado desde el primer día. Ha puesto muchísimo interés en mí y me ha convencido para que forme parte de esta gran familia xerecista".

El ya futbolista del XDFC sonó también el pasado curso para enrolarse en las filas azulinas pero su contratación no llegó a cuajar porque "suponía bajar demasiadas categorías y ahora todo es diferente. He comentado antes que conozco a Edu desde hace mucho tiempo, fui compañero suyo hace muchos años y me llegó su mensaje. El hecho de que ahora sea el director deportivo sabiendo cómo es me inspira mucha confianza. El proyecto es serio y exigente, el objetivo no es otro que ascender. No vengo a jugar por jugar. El objetivo es muy claro y a los futbolistas nos gustan esos objetivos tan ambiciosos".

Bello, rápido y muy bueno técnicamente, confiesa que no ha tenido "la suerte" de jugar en Chapín pero espera adaptarse pronto y piensa que ese tipo de terreno de juego le va a venir bien: "A todos los atacantes nos gustan los campos grandes y Chapín lo es y mucho. Cada dos semanas tendré el privilegio de jugar ahí como local, la verdad es que tengo muchas ganas de empezar ya y de mantener el primer contacto con el míster y con todos los nuevos compañeros".

Sobre el plantel, admite que "conozco a algunos. He sido compañero en otras temporadas de Adrián Martín y de Jorge Herrero y también me he enfrentado muchas veces a Sergio Iglesias, son todos jugadores de superior categoría".

La División de Honor no la conoce pero "espero que con los buenos compañeros que hay en la plantilla me acople poco a poco. Creo que todas las categorías son complicadas. Es muy difícil ganar un partido y más fuera de casa pero es lo que nos toca, aquí todos tenemos claro que el objetivo es ascender a Tercera".

Bello estuvo acompañado en su presentación por el directivo Francisco Javier Ruiz, que le agradeció "el haber aceptado formar parte de nuestro proyecto pese al interés de otros clubes importantes y de superior categoría", y Edu Villegas, director deportivo azulino.

Villegas se deshizo en elogios hacia el futbolista: "Es el jugador más top y de más alto perfil de todos los que han llegado este año al equipo. Es un honor, un privilegio y un orgullo que un futbolista con nivel de Segunda B vaya a vestir nuestra camiseta. Es uno de esos fichajes imposibles que se ha hecho posible gracias a que él ha puesto mucho de su parte".

El ex guardameta xerecista hacía hincapié en el gran nivel de un jugador "que quiere apostar por triunfar en su casa. Estoy contento, realizado y tremendamente motivado porque estamos presentando a un futbolista que ha jugado dos liguillas de ascenso a Segunda División, que hace dos o tres años estuvo a punto de firmar por Las Palmas y que ha jugado Copa del Rey en varias oportunidades. Es un jugador impresionante y no lo digo yo, Eduardo Villegas, que es su amigo y el director deportivo del Xerez DFC en estos momentos, lo dicen sus números. Estamos convencidos de que va a dar muchas alegrías a nuestra afición".

Por otro lado, Carlos Álvarez, delantero que regresa al equipo tras lograr dos ascensos consecutivos con el Xerez CD, será presentado mañana, a partir de las once, en las instalaciones de Solera Motor.