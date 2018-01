Bello, duda por problemas musculares, autocrítico

Antonio Bello, extremo del Xerez Deportivo FC, es seria duda de cara al compromiso del domingo ante el Algabeño en Chapín. El azulino llegó al partido de Coria con molestias en los isquiotibiales y en el Guadalquivir se le agravaron sus problemas. Arrastra una fuerte sobrecarga, está en tratamiento y hasta última hora no sabrá si podrá jugar o no. De no estar listo, Pepe Masegosa tendría dos bajas más que importantes, ya que Álex Expósito también tiene complicado llegar.

El atacante encara la segunda vuelta de la competición "con muchísima ilusión, con ganas de mejorar y de seguir creciendo tanto a nivel personal como a nivel de equipo. El objetivo está ahí y no se nos puede escapar".

Bajo su punto de vista, la primera vuelta que ha realizado el equipo ha sido "buena. Entiendo que la afición sea exigente, yo también soy ambicioso y autocrítico y creo que todos podemos dar un poquito más, eso está claro pero hay pocos peros que poner. Respetando a todos los rivales, nosotros tenemos un equipo que tiene que estar ahí por plantilla, por entidad, por afición, por todo y lo estamos demostrando, llevamos en ascenso desde la segunda jornada y es difícil ganar tanto en casa como fuera y si somos el Xerez DFC es el doble de difícil. Cuando el Coria va a jugar a San Roque ese partido no tiene nada que ver cuando va el Xerez, eso es así y lo sabemos nosotros. A partir de ahí, sabemos que tenemos que exigirnos un poquito más pero es que vamos primeros, lo hemos ganado todo en casa, somos el equipo menos goleado, algo tenemos que estar haciendo bien para eso. El objetivo es seguir igual en casa e intentar sumar más puntos fuera".

La asignatura pendiente del XDFC todos saben que es mostrarse más solvente lejos de Jerez. Para poner solución a eso, considera que "hay que seguir apretando, ya lo he dicho antes, eso es evidente. La categoría es muy complicada y ascender es difícil estemos en la categoría que estemos. He visto ya a todos los equipos y creo que todos los rivales tienen puntos fuertes, todos te aprietan y nadie regala nada. No todo el mundo es capaz de ganar once partidos de diecisiete".

"Si al principio de Liga -puntualiza- nos dicen que vamos a estar así al final de la primera vuelta, todo el mundo lo hubiese firmado. La gente ve que en casa somos muy fuertes, aunque los marcadores no estén siendo muy amplios, creamos muchas ocasiones y que fuera no estamos igual y quieren más. Es lo de siempre, los rivales juegan, los campos no son iguales que Chapín, tenemos menos espacios, todo es más complicado. Arrasar no vamos a arrasar y en enero no asciende nadie. Me encantaría sacarle diez puntos de ventaja al segundo pero eso es que no es posible. Hay que tener tranquilidad porque el objetivo se va a cumplir, hay que estar ahí de cara a la recta final de la competición. Yo no había visto jugar al Coria y cuando llegué al campo me pasé un rato saludando a gente, tenían muchos jugadores a los que me he enfrentado en las últimas temporadas tanto en Segunda B como en Tercera y eso significa que también tienen un gran nivel y que pueden estar ahí. Hay que valorar lo que estamos haciendo, hay que tenerlo muy en cuenta".

Bello tampoco quiere pasar por alto "la evolución del equipo desde el inicio de Liga hasta ahora. El trabajo del míster está siendo impresionante y hay que tener en cuenta que cuando a un bloque llega tanta gente nueva hay que conjuntarlo. La ventaja que tenemos es que el vestuario es como una familia, que cada vez está más unido, y eso suma. Cuando hay malos momentos, todos nos apoyamos. El grado de implicación es máximo, estamos confiados y sabemos que lo vamos a conseguir sí o sí, todos sabemos como curramos. Lo damos todo con confianza porque sabemos que el compañero que tienes al lado lo da todo por ayudarte".

El domingo, el XDFC recibe al Algabeño, en un partido "que será diferente al de la primera vuelta, no tendrá nada que ver, entre otras cosas porque en La Algaba hacía cincuenta grados y nos quemábamos hasta las plantas de los pies. Es un rival peligroso fuera, es de los que más puntos ha conseguido, juega bien al fútbol y nos plantará cara. De todos modos, jugamos en casa y tenemos que mantener la dinámica, saldremos a muerte. No hemos perdido en Chapín y eso psicológicamente hace mella en los rivales. Aquí, tenemos que mantener la dinámica de seguir sumando de tres en tres, no podemos fallar".