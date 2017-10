Bello no se libra de la sanción

Malas noticias para el Xerez Deportivo FC. El Comité de Competición de la Federación Andaluza ha desestimado las alegaciones presentadas por el club para evitar la sanción de Antonio Bello, expulsado el pasado domingo en Chapín con tarjeta roja directa junto al jugador del Rota Iván.

El atacante azulino no podrá jugar ante el Antoniano, ya que ha sido castigado con un encuentro por "provocar a un contrario", mientras que el centrocampista verderón se va a perder las próximas tres jornadas por "agredir a un contrario, sin generar lesión, mediando anteriormente provocación suficiente". Su compañero Orellana, también expulsado en el mismo compromiso en una jugada que terminó en penalti, tiene otro choque de castigo y no ha sido tenido en cuenta el recurso presentado por el Rota en el que defendía que la acción no era merecedora de tarjeta roja.

Pero el capítulo de bajas de Pepe Masegosa no termina ahí. A la importante ausencia del extremo, hay que unir la de Biri, atacante al que aún le restan al menos tres semanas más en el dique seco por una rotura muscular, la de Joaqui, aún convalenciente de su intervención para solucionar los problemas renales que venía arrastrando, y la de Álex Padilla que fue intervenido el pasado martes en una clínica de Sanlúcar para la retirada de una placa en el maleolo. El plazo de recuperación de Padilla dependerá de cómo cicatrice la herida, pero no será nunca antes de un mes.

Además, el técnico está pendiente de la evolución de otros dos jugadores más. Lebrón terminó con problemas musculares y va a ser duda hasta última hora y Bonomo, que pidió el cambio a los dos minutos, tampoco tiene garantizado su concurso ante la escuadra de Mendoza.

De este modo, ante tanta adversidad, el preparador azulino tendrá que volver a tirar de juveniles para completar la convocatoria de 18 futbolistas para la cita del domingo en el Municipal, a partir de las doce y media.

Apuntar que para esa cita, la entidad azulina, según anuncia en su página web, ha decidido que "no procederá a vender localidades de manera anticipada ni organizar desplazamiento a Lebrija", ya que "pese a los esfuerzos realizados desde la junta directiva, no ha sido posible alcanzar un acuerdo por el precio de las entradas, para que la séptima jornada de liga, del Grupo I de División de Honor, se convirtiera en una fiesta del fútbol popular".

El XDFC había solicitado a los directivos sevillanos una partida de entradas a cinco euros para sus aficionados pero han obtenido el no por respuesta.