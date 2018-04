Bello lidera otra victoria (3-1)

El Xerez Deportivo FC, más cerca del objetivo. Los azulinos, a falta seis jornadas para el final de Liga, tienen su meta a un pasito. Nadie le discute ya su superioridad y muchísimo menos en Chapín. Los de Pepe Masegosa lo quieren todo, el ascenso, ser campeones y cerrar la competición sin ceder ni un punto como local. Catorce de catorce, casi nada... Sólo les falta también poner la guinda en ese aspecto.

Cuando el XDFC saltó al terreno de juego a las seis y media de la tarde, ya sabía que tanto Conil como Coria, segundo y tercer clasificados respectivamente, habían sacado adelante sus partidos. No hubo sorpresas en cuanto a resultados en la matinal del domingo pero sí en el once del entrenador sevillano ante los blancos por la tarde. Sin Caballero, ausente por motivos personales, el técnico xerecista apostó por un once sin ariete. Dejó tanto a Javi Tamayo como a Álex Expósito en el banquillo y apostó por Carlos Cuenca como referente, igual que al inicio de Liga, con Heredia pegado a la izquierda, el capitán Barba por el centro y con Bello en la derecha. El extremo, una vez más, resultó decisivo. Marca diferencias y cada vez que toca el balón, los contrarios se echan a temblar, igual les deja sentados por velocidad que por calidad. Igual les hace un nudo con un recorte que con un caño. Y, además, tiene gol. La categoría se le queda pequeña.

El xerecista fue el autor de los dos primeros tantos de su equipo pero, además, participó en la mayor parte de acciones de peligros de los azulinos. La defensa del Pozoblanco no lo tuvo fácil como tampoco lo tuvo el cuadro jerezano para golear. La escuadra de Emilio José García nunca le perdió la cara al partido, jugó con criterio y dejó detalles de equipo importante pero cometió errores atrás y arriba que se pagan en cualquier categoría y muchísimo más cuando enfrente se encuentran futbolistas del nivel de los del XDFC.

A los dos minutos, Jorge Herrero ya avisó de las intenciones locales. Los tres puntos tenían que quedarse en Chapín. Tras una buena acción de Bello, el centrocampista, desde la frontal del área, mandó al larguero un trallazo que botó en la misma línea y salió fuera en lugar de entrar.

A los siete, León se acercó por primera vez a la meta de un Camacho que también se iba a convertir en protagonista del partido. El extremo apuntó mal y Sergio Iglesias también se interpuso en su camino. El partido arrancó con intensidad y sin tregua. A los once, fue Carlos Cuenca el que probó fortuna y casi abre el marcador. Cruzó en exceso la pelota cuando estaba solo delante de Ángel Arévalo . La acción partió de uno de los fallos claros de los cordobeses en la zona de atrás. Sin tregua, un centro medido de Bello lo remató fuera por muy poco Barba un minuto después.

Valentín, que las tuvo con Lebrón y Joaqui, tuvo su oportunidad en el minuto 28, pero se encontró con un Camacho muy acertado. Justo después, Bello no perdonó. A la media hora, Bello adelantó al XDFC al aprovechar un desajuste defensivo y un buen balón que le sirvió Cuenca.

Lo más difícil estaba hecho, abrir la lata frente a un rival con la lección bien aprendida. Cuenca, en el 38', rozó el 2-0 pero no acertó con su disparo, que se le escapó por encima del larguero.

El 2-0 llegó cuando nadie lo esperaba. Tras un saque de esquina, Fran agarró a Lebrón dentro del área y el colegiado no dudó en señalar penalti. De nada sirvieron las protestas de todos los futbolistas del Pozoblanco. Bello no falló desde los once metros. Doblete en el 44'.

La primera parte, de todos modos, terminó con susto doble. Camacho, en el 45', estuvo magistral al evitar el 2-1 en un mano a mano con Valentín que acabó en saque de esquina y con el portero en el suelo con problemas tras la acción de peligro.

El segundo acto arrancó de la peor manera posible para los xerecistas. El cordobés Elu se quedó en la caseta y entró en su lugar un Zara mucho más activo que su compañero. Además, el árbitro quiso compensar la pena máxima que señaló en el primer tiempo. Y en el minuto 50 volvió a decretar máximo castigo, pero esta oportunidad a favor del Pozoblanco. Sergio Iglesias vio la amarilla por derribar a un rival que forzó la caída. Valentín acortó distancias pese a que Camacho le adivinó sus intenciones y casi le detiene el lanzamiento (2-1).

Sin embargo, la alegría no le duró nada a los blanquillos. Barba remató de cabeza de forma impecable un centro de Bello después de recortar y dejar seco a Ángel. Sin tiempo para nada, otra vez las cosas en su sitio. 3-1 en el minuto 52. La tarde no estaba para demasiados sobresaltos y mucho menos después de los triunfos de los rivales directos.

Justo después de ese tanto, Masegosa comenzó a mover su banquillo y sacó del terreno de juego a Cuenca para apostar por Javi Tamayo, que pudo ampliar el marcador pero que no estuvo acertado en la finalización.

El ariete lo intentó en solitario en una buena escapada pero el portero del equipo cordobés le sacó el balón con las piernas (56') y en el 68', otra vez casi marca. Otra vez Arévalo se lució y en esta ocasión le sacó la pelota casi en la escuadra.

Con el encuentro ya más parado por los cambios, Zara estuvo a punto de hacer el 3-2 (80'), en una acción que de haber terminado en gol hubiese dado emoción a la recta final de un encuentro que siempre controlaron los azulinos. Un desajuste atrás pudo haber costado caro a los locales. En los últimos minutos, Adrián Martín y Aziz, lesionados desde hace semanas, reaparecieron y tuvieron tiempo de participar en la fiesta final.

Con los tres puntos, el Xerez Deportivo FC, al que el parón de dos jornadas no le ha pasado factura, mantiene la ventaja de nueve sobre el Coria, que debe visitar Chapín en la última jornada de la competición. Las cuentas no son exactas pero sí claras. Los azulinos si quieren subir en Chapín dentro de quince días deben ganar su próxima cita en La Palma y también la del Conil y esperar que el Coria no saque adelante uno de sus dos próximos compromisos.