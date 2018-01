Biri se va "agradecido y triste, con 34 años esta oferta era irrechazable"

Luis Lahera 'Biri' ya no es jugador del XDFC. El miércoles cerró el acuerdo para marcharse de una entidad en la que cumplía su cuarta temporada y a la que considera "mi casa". Una importante oferta económica de Los Barrios, equipo de Tercera, le ha conducido a tomar una decisión "muy complicada, hasta última hora me han intentado convencer porque todos querían que me quedase pero no podía. Trabajo en una empresa privada, en estos momentos no lo estoy haciendo y he mirado por mí de una forma un tanto egoísta. La oferta económica era irrechazable y con 34 años, después de consultarlo con mi familia, creo que era lo más adecuado. No sé si voy a seguir jugando o no la próxima temporada y los ingresos son muy importantes para mi casa".

El atacante confiesa además que "nunca olvidaré mi paso por este club, soy xerecista desde siempre y lo seguiré siendo, seguiré viniendo a ver los partidos cada vez que pueda. Sólo tengo palabras de agradecimiento para Edu, el míster, que confió en mí siempre, y a la directiva, que ha respetado mi decisión. Todo han sido facilidades y quiero darle las gracias públicamente, han tenido un gran comportamiento y me voy triste y muy agradecido".

Biri, además de jugador del primer equipo, entrenaba al benjamín B y eso "también me ha dado muchísima pena porque los niños son impresionantes. Lo tengo que dejar porque no puedo compaginar las dos cosas pero voy a seguir colaborando con la cantera. Me encanta el fútbol base y estoy a su disposición para lo que necesiten".

Por último, le pide a la afición "el mismo apoyo que siempre al equipo, que va a ascender seguro. Hay una gran plantilla, la dirección deportiva ha realizado un gran trabajo y el cuerpo técnico también lo está haciendo. A eso hay que unir que esta temporada el vestuario es una piña, es como una gran familia, y ahí radica gran parte del éxito. Con esa base es imposible que no se logre el objetivo, es otro de los motivos por los que me marcho triste, me da pena dejar a mis compañeros".