Biri, listo para reaparecer

Excelentes noticias para Pepe Masegosa, entrenador del Xerez Deportivo FC. La enfermería, repleta hasta hace un par de semanas, se va quedando vacía. Si hace unos días ya comenzaron a entrenar junto a sus compañeros y están en plena puesta a punto tanto Álex Padilla como Joaqui, ya tiene también el alta médica Biri. El extremo, que el viernes se metió en el grupo por primera vez, se encuentra totalmente recuperado de su lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda y si el técnico azulino lo estima oportuno podrá entrar un mes y medio después en la lista de cara al encuentro del domingo en el Puntas Vela de Rota ante el Ciudad Jardín (17:00).

Biri sufrió un edema muscular de grado I-II en su pierna izquierda en la tercera jornada de Liga en el partido que su equipo ganó por 0-1 en la tercera jornada de Liga en Valverde frente a la Olímpica el pasado 17 de septiembre. Desde aquel día hasta ahora, el xerecista ha superado "un mal trago. Esta temporada había empezado fenomenal, con la confianza del entrenador, sintiéndome importante y otra vez una lesión muscular me dejaba fuera de combate. No quise que me afectara más de lo debido porque sabía que tendría que estar al menos un mes fuera y me centré en no perder la forma y en hacer todo lo posible por recuperarme cuanto antes. Las primeras dos semanas fueron las peores, ya que tuve que parar para eliminar el edema. Luego, poco a poco, fui acelerando el ritmo de trabajo y ahora me encuentro bastante bien. Parado parado, realmente sólo estuve las dos primeras semanas que me recomendaron los médicos. He trabajado en el gimnasio, en la piscina, con los fisios. Me siento bien y tengo muchísimas ganas de reaparecer. Creo que estoy al cien por cien y que puedo volver a rendir al mismo nivel de antes".

El míster y Edu apostaron por mí y no puedo defraudar ni a ellos ni a la afición, que me apoya y respeta"

El atacante jerezano tiene claro que "las lesiones nunca llegan en un buen momento pero la mía fue de lo peor. Comencé entrando desde el banquillo pero el míster siempre me apoyaba y cuando me lesioné ya era titular. Fue muy duro. Después de tres temporadas con muchos problemas me estaba sintiendo bien y con mucha confianza. Ahora, el equipo se encuentra en un buen momento, va primero y es complicado entrar. Me toca otra vez apretar para conseguir que el míster vuelva a apostar por mí".

Biri recuerda que "es una temporada para disfrutar y nadie quiere quedarse fuera. He recuperado las sensaciones, me siento valorado y eso es gracias a la confianza que me han dado en todo momento tanto el míster como el cuerpo técnico y Edu, que dio el sí para que me quedara en la plantilla. No puedo defraudarles ni tampoco a la afición, que me apoya y respeta y espera que pueda ofrecer mi mejor versión".

Desde fuera, ve al XDFC "muy fuerte. Trabajamos muchísimo y todos sabemos que con el míster la actitud y el esfuerzo son innegociables. Nos están saliendo las cosas bien y no podemos apartarnos de este camino para conseguir el objetivo que se nos escapó la pasada temporada".