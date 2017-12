Bolli: "El XDFC es muy fuerte y compite bien, se le nota el sello de Pepe"

José Alba 'Bolli', entrenador del Chiclana Industrial, afronta el partido ante el XDFC ilusionado pero con los pies en el suelo, ya que sabe que van a recibir "a uno de los mejores equipos de la categoría, que va a estar arriba. Junto a Coria y Conil van a marcar las diferencias y luego tampoco descarto a Antoniano y Pozoblanco, que compiten muy bien pero tienen plantillas algo más cortas y están teniendo problemas con las bajas".

El preparador del cuadro industrialista resalta que "empezamos bastante bien la temporada, lo que pasa es que hemos tenido un pequeño bajón. Todavía queda mucha Liga, existe mucha igualdad y tenemos que ser positivos. En todos los partidos hemos dado la cara y hemos competido menos en Coria. No tuvimos opciones pero tampoco fortuna porque a los seis minutos David Feito nos hizo dos goles desde cuarenta metros. El domingo vamos a poder contar ya con Caballero y eso puede ayudar a Dani Carrasco, nuestro delantero. Pero es que no hay más, somos un equipo modesto. Hace dos jornadas, por ejemplo, alineé el mismo once de la pasada temporada, el mismo que empató en Estella. Nos está pesando un poco la trayectoria, todo es igual menos el ambiente, eso pesa. Estamos en una categoría para disfrutarla pero afecta el estado anímico".

Bolli, que ha visto tres veces ya en directo a los azulinos esta temporada, conoce a la perfección el fútbol provincial por los muchos años que lleva entrenando y recuerda que "a los futbolistas del XDFC les conozco a todos y a algunos hasta los he entrenado. En el año 2000 dirigí al Xerez CD juvenil y allí había una camada muy buena. Allí estaba Jorge Herrero, Dani Hedrera o Biri, que también jugó en el Chiclana. Les respeto a todos muchísimo porque son muy buenos todos, la dificultad está ahí. Bello tiene mucha calidad, a balón parado es peligrosísimo y Cuenca me encanta, es muy completo, se le nota el hambre, es increíble el trabajo que hace. A Biri también le conozco perfectamente porque le entrené también aquí en el Chiclana y tiene velocidad y calidad y, además es mi amigo. A nuestro favor quizás pueda jugar el factor emocional. Todos mis jugadores estarán motivados, habrá mucha gente en la grada... A ver qué nos depara el partido. Aún así, la categoría está tan ajustada que cualquiera le gana a cualquiera".

El técnico chiclanero no sólo elogia a los jugadores azulinos, también a Masegosa. "Le conozco desde que era jugador, he seguido su trayectoria y es importante, ahí está su trabajo".

El partido se lo espera "muy complicado, con mucho juego directo. El Xerez DFC es un equipo muy intenso, que busca mucho arriba a Javi Tamayo, aprovechan las segundas jugadas, arriesgan poco desde atrás, al menos en los partidos que he visto. Es un bloque muy fuerte y, además, se le nota la mano de Masegosa, que como he comentado antes es un buen entrenador. Tienen tan buenos jugadores que dentro de un partido pueden hacer múltiples variantes, tienen argumentos e individualidades. Después de lo que les pasó en Conil creo que aprendieron la lección, el partido estaba escrito para el cero a cero si no llega a ser por el error del penalti. Tendremos que estar muy atentos, mi campo es pequeño y no se pueden hacer florituras. Toca estar atentos, muy encima de ellos y cerrar nuestra portería".