Borja Perea cuelga las botas

Borja Perea ha decidido colgar las botas y disputaba el pasado domingo su último partido con la camiseta del Xerez Deportivo FC, despidiéndose de los que han sido sus compañeros en las últimas tres temporadas.

El central jerezano cuenta en la web oficial del Xerez DFC que no ha sido una decisión fácil de tomar, pero que "llevaba mucho tiempo pensando tomar la decisión y creo que ya disputé mi último partido en este club. Tengo una pena muy grande. Todo tiene un final y creo que este es el mío. Más que nada son motivos profesionales los que me hacen tomar esta decisión ya que yo soy de los que piensa que para estar en este club hay que hacerlo al 100%".

A la hora de hacer balance, "me quedo con más cosas buenas que malas, principalmente con los ascensos que hemos logrado. Jamás me imaginé que podría disfrutar de la experiencia que tuve en Chapín. Me quedo con eso, con los amigos que tengo en el vestuario y la cantidad de buenas personas que hay en el club".

Borja Perea recuerda que cuando le ofrecieron "venir aquí no me lo pensé. A día de hoy doy gracias de haber tomado esa decisión. Han sido unos años espectaculares en los que he crecido como persona".

Desde el Xerez Deportivo FC se agradece el compromiso que durante estos años ha ofrecido Borja en sus 86 partidos y más de 7.000 minutos disputados defendiendo los colores azulinos.