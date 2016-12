Bruno Herrero y Adri, opciones complicadas

La dirección deportiva del Xerez Deportivo FC, a la espera de que se abra el mercado de invierno tanto en Segunda División B como en Tercera División en los próximos días para poder 'pescar' algún descarte, continúa sondeando a jugadores en su intento de encontrar cuanto antes el pivote defensivo idóneo y que encaje en el perfil que ha solicitado ya Juan Antonio Sánchez Franzón, técnico del primer equipo.

Dos de las opciones que baraja el club son las de Adri Cuevas, centrocampista jerezano que lleva entrenando con el cuadro azulino desde casi el inicio de la pretemporada, y el exjugador del Xerez Deportivo Bruno Herrero, en Jerez tras terminar su etapa en el Atlético Baleares en Segunda B y en el Pune City indio.

Cuevas, por el momento, no se ha querido comprometer con la entidad azulina porque su intención es la de volver firmar por algún conjunto de 2ª B -terminó en el Celta B- y está a la espera de que se abra el mercado. De no encontrar acomodo, no vería nada mal enrolarse en las filas xerecistas.

El caso de Bruno es similar. Por el momento, el centrocampista, con 31 años, pretende seguir jugando en equipos de superior categoría y sus preferencias pasan por hacerlo en el extranjero, aunque ya mucho más cerca de España después de estar muy lejos de su familia tanto en Tailandia como en la India.

Por otro lado, el partido frente al Pozoblanco, que estaba fijado para las cinco de la tarde e incluso ya aparecía así notificado en la Federación Andaluza, se ha adelantado a las doce de la mañana.

El club tiene previsto organizar una serie de actos para homenajear tanto a los Reyes Magos como a los más pequeños, que estarán de vacaciones. Y, además, ese mismo día por la tarde es la cabalgata del Gran Visir, que recorrerá las calles del centro desde las cinco y media de la tarde.

La plantilla azulina tuvo ayer el día libre pero hoy regresará a los entrenamientos en el Anexo de Chapín, a partir de las seis y media de la tarde, para continuar preparando la importante cita frente al conjunto cordobés.