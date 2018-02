Caballero catapulta al líder en Cartaya (0-2)

Salió Pepe Masegosa, entrenador xerecista, con los mismos once jugadores que la semana pasada goleaban a la Olímpica Valverdeña aunque enfrente se encontraron a un sólido Cartaya, que impidió a los azulinos desarrollar un buen juego durante los primeros 45 minutos. La pelota y el dominio del esférico eran visitantes, aunque no llegaban a crear peligro sobre la meta de Víctor Bocanegra. Tampoco pisaba área azulina el Cartaya, que buscaba sorprender al conjunto azulino con rápidas transiciones que trataban de sorprender a la zaga con balones a la espalda, aunque sin ningún éxito.

Pepe Masegosa / entrenador del xerez deportivo fc

"La primera idea es ganar y hemos conseguido lo que veníamos buscando"

Pepe Masegosa, técnico del Xerez DFC, explicaba que “todos los partidos son difíciles, hay que jugarlos. Cuando viene el Xerez los equipos se encierran y siempre cuesta trabajo si no se está muy certero en la finalización y cuesta abrir esa lata. El gol ha llegado en una acción de un saque largo, una peinada, una acción muy puntual, pero se han conseguido los tres puntos, hemos hecho un partido serio, prácticamente no se ha concedido nada y ya está. Ahí está la clave, en casa tener un poquito más de fluidez, en cuanto a juego y elaboración y demás, porque nos lo permite el campo, y fuera de casa ser un poco más prácticos”.

Añadía el sevillano que “en la primera parte ellos se han metido muy atrás y entonces hay que circular con mucha precisión y ahí no hemos estado muy certeros, ellos tienen todavía las energías intactas para las ayudas, para las disputas. Con el paso del tiempo la circulación de balón mejora y podemos hacernos un poco más ganadores en los duelos individuales. Fundamentalmente eso. Creo que los jugadores salen en ambas partes con la misma actitud, esto es un juego y a veces dentro del juego pasas fases donde te encuentras más cómodo, otras veces estás más incómodo por lo que sea. Yo no creo que haya sido algo que se haya comentado en el vestuario de forma muy concreta”.

En cuanto al juego de su equipo, dijo que “en la primera parte hemos tenido que hacer un juego completamente distinto al de la segunda. En la primera parte hemos tenido mucha posesión sin demasiado desborde, y eso quizá no se traduce mucho en acciones de mucho peligro. En la segunda parte hemos hecho las cosas mejor en cuanto a ser más verticales pero discreto. Bien, con fases bien y con fases mal”.

La victoria fuera va a suponer una dosis de moral: “Todas las victorias son importantes, todas, independientemente de dónde vengas, si vienes de cuatro victorias consecutivas, porque la quinta es la más importante. Considero que ganar es la esencia del juego; evidentemente después hay que buscar las fórmulas más adecuadas para hacerlo;algunas veces con más juego directo, algunas veces con más posesión... Pero la primera idea es ganar, y a partir de ahí, ganar después de haber ganado en casa es importantísimo. Después de no haber conseguido triunfos en las dos últimas salidas es importantísimo. Hemos hecho un esfuerzo en cuanto a motivación, concentración, en cuanto a dejar claro que fuera de casa tenemos que ganar partidos para seguir arriba, para que no nos acorten distancias y lo hemos hecho bien, muy bien. Hemos conseguido lo que veníamos buscando”.