Caballero: "El equipo no tiene nada que ver con el de la pasada temporada"

Manuel Caballero pide paso. El mediapunta del XDFC es uno de los pocos azulinos que ha participado en los veinte partidos de Liga que se llevan disputados hasta ahora, bien como titular o entrando desde el banquillo. Ha ido de menos a más y en estos momentos se encuentra en un buen estado de forma, que refrendó el domingo con una buena actuación en Chapín frente a la Olímpica y con un gol que suponía el 2-0 y el tanto de la tranquilidad para su equipo ante un rival que tampoco les creó demasiados problemas.

El jugador jerezano se muestra satisfecho con el liderato que el XDFC recuperó el domingo tras golear a la Valverddeña y resalta que "la trayectoria del equipo hay que valorarla de forma positiva, ya que somos primeros y desde que comenzó la temporada hemos estado ahí arriba siempre. Estamos entrenando bastante duro para mejorar día a día y llegar a los partidos cada vez mejor para lograr el objetivo, que no es otro que el ascenso a Tercera. De todos modos, está claro que fuera de casa tenemos que apretar más, es la realidad, pero también hay que resaltar que en casa no hemos perdido y de ahí el liderato. Sabemos que no podemos dejarnos puntos en Chapín y comenzar a sumar más como visitantes".

Bajo su punto de vista, "no es normal lo que nos está pasando esta campaña, no es lógico ganarlo todo en casa como lo hemos hecho hasta ahora porque siempre cualquier partido se te puede complicar por un pequeño detalle pero tampoco lo es perder tantas veces fuera. Insisto, sabemos que tenemos que mejorar la cara que mostramos lejos de Jerez, apretar los dientes y terminar con esa dinámica. El domingo en Cartaya nos tenemos que poner el mono de trabajo y conseguir los tres puntos para que la afición no dude de nosotros".

Ganar a la Olímpica después de la dura derrota en El Viso les ha dado oxígeno y Caballero no oculta la falta que les hacía. "La victoria nos ha dado vida y tranquilidad porque la semana fue un poco atípica en el tema de críticas hacia el equipo pero no para nosotros dentro del vestuario. Estábamos mentalizados y deseando de que llegara el partido para sumar los tres puntos y con un resultado holgado como el que logramos. Eso nos ha devuelto la moral. No es nada fácil aunque lo pueda parecer. El Real Madrid, con todos los millones que tiene, cayó en la Copa ante el Leganés y el Alavés le plantó cara al Barcelona y no le empató de milagro. Nada es fácil en ninguna categoría, hay que tener claro que estamos en División de Honor y que es complicado jugar en todos los campos, todos los rivales se motivan ante nosotros porque siempre somos favoritos. Tenemos que mejorar pero también creo que se debe valorar nuestra trayectoria. El fútbol es un juego de once contra once y no siempre gana el mejor. La presión es extra y sabemos que hay que subir sí o sí pero no en febrero, en mayo".

El domingo visitan el Luis Rodríguez Salvador para medirse al Cartaya, un campo de césped natural y amplio. Ahí, el azulino lo tiene claro: "Eso ayuda mucho, nos vendrá mejor. Ese campo no tiene nada que ver con el del Viso o el del Conil. Es un terreno de juego grande, de césped natural y bueno, ahí podemos utilizar nuestras mejores armas y nos sentiremos en ese sentido bastante más cómodos".

Caballeo echa la vista atrás y recuerda que aquel XDFC al que llegó como refuerzo en diciembre de la pasada temporada no tiene nada que ver con el actual. "El pasado año no estuvimos arriba de la clasificación casi nunca y esta temporada es al contrario. Además, la estructura del equipo es totalmente diferente, el cambio es importante, hemos mejorado a todos los niveles".

También considera el atacante xerecista que una de las claves para la excelente trayectoria del cuadro de Pepe Masegosa es "el vestuario. Desde el primer momento, todos nos dimos cuenta de que nos llevaríamos bien, somos humildes, todos vamos a una, somos una piña y eso nos hace ganar partidos. Nos llevamos en la caseta como si fuésemos hermanos y todo suma, es un punto muy positivo. Juegue un compañero u otro nunca hay malas caras, todos queremos sumar. Edu ha conseguido un gran grupo y eso lo estamos demostrando en el terreno de juego en cada jornada".

Siempre ha tenido la confianza del técnico, no se ha perdido ningún partido y subraya: "Me estoy encontrando bastante bien e intento mejorar en cada entrenamiento en todas las facetas. Estoy contento por la oportunidad que me da el míster cada semana. Además, el gol, aunque me ayudó el defensa, me ha dado un plus extra, era el primero en Chapín, el otro que llevo lo marqué cuando le ganamos al Chiclana".

Por último, a la afición le pide que "esté tranquila, que nos siga apoyando dentro y fuera porque nos hace muchísima falta. Nosotros vamos a dar el cien por cien para ganar cada domingo y lograr el objetivo que es el ascenso. Lo único que queremos es dar una gran alegría a la afición y a la ciudad en mayo".