Cambio de planes por el temporal

El temporal de lluvia acompañado de fuertes vientos que azota a toda la Península desde hace unos días se ha dejado sentir con fuerza en las últimas horas en Jerez. La Delegación de Deportes cerró ayer varias instalaciones deportivas como medida preventiva y también tomó la decisión de no permitir el uso de Chapín para no dañar el césped, recuperado ya totalmente tras la resiembra.

El Ayuntamiento comunicó la medida al Xerez DFC, que tenía asignado el estadio para entrenar por la tarde, y tuvo que cambiar de planes sobre la marcha. Los azulinos se marcharon hasta El Torno para ejercitarse y en la jornada de hoy aún no saben si ya podrán utilizar el Anexo o tendrán que buscar otra vez un escenario alternativo para ultimar los detalles del choque que les enfrentará el domingo, a partir de las doce, al Estrella San Agustín en el Ciudad de Alcalá.

Marrufo entrena con el grupo y Jorge Herrero lo hace al margen por molestias en el aductor

Edu Villegas, director deportivo xerecista, explicó sobre el cambio de planes que "nos llamaron desde Deportes para comunicarnos que las instalaciones estaban cerradas por el temporal y que no podíamos utilizar el estadio. Me puse en contacto con El Torno y todo han sido facilidades. Nos han cedido el campo y les estamos muy agradecidos".

La plantilla trabajó de forma intensa tras dos días de descanso y está centrada en un choque en el que esperan lograr su sexta victoria consecutiva, que refrendaría su excelente momento y les serviría para encadenar tres triunfos seguidos fuera.

Masegosa está pendiente de la recuperación del meta suplente Marrufo, que arrastra un esguince de tobillo desde hace ya tres semanas. El portero ya se ejercitó con el grupo y volverá. Por su parte, Jorge Herrero trabajó al margen por problemas en el aductor. Serán bajas una jornada más tanto el extremo marroquí Aziz, con una rotura de fibras, como el centrocampista Pablo Bonomo, que se ha resentido de sus problemas en los abductores y ha tenido que parar.