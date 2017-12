Cárdenas y Regalí, cedidos

Tal y como avanzó este periódico en su edición de ayer, el Xerez Deportivo FC ha puesto en marcha la operación salida para aquellos futbolistas que cuentan con menos minutos y el club azulino hizo ayer oficial que tanto Álvaro Cárdenas como José Manuel Rodríguez 'Regalí' se marchan cedidos hasta final de temporada. La intención no es otra que ambos futbolistas acumulen minutos y experiencia en Primera Andaluza, el primero en el Chiclana CF y el segundo en la UD Roteña, con el objetivo de regresar a la primera plantilla azulina fogueados y con experiencia de cara a la siguiente temporada.

El club explica que tanto desde la dirección deportiva como desde el cuerpo técnico "no se contemplaba la salida de ningún futbolista de la primera plantilla, pero tras escuchar la solicitud de ambos jugadores", el Xerez DFC "ha tomado la decisión de dejarlos salir en forma de cesión".

Álvaro Cárdenas, criado en la cantera del Xerez Deportivo FC, reconoce que "tanto Edu Villegas como el míster querían que nos quedásemos, pero al ver que no teníamos muchas oportunidades hemos decidido salir a otro club. Afronto el reto con mucha ilusión y mi intención es volver la próxima temporada. Ha sido una primera vuelta inigualable y no me cabe ninguna duda de que el Xerez logrará el ascenso".

Por su parte, Regalí, natural de Alcalá de los Gazules y también salido de la cantera xerecista, afirma que "nuestra intención era seguir en el club, pero hemos considerado que salir era lo mejor para nosotros. Voy a la Roteña en busca de minutos y experiencia, aunque espero volver la próxima temporada. El equipo es una gran familia, nos llevamos todos muy bien y estoy seguro de que el año que viene el Xerez estará en Tercera".