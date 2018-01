Chapín, el mejor aliado

Después de una derrota no hay mejor medicina que lograr una victoria en el siguiente partido y ese es el objetivo del Xerez Deportivo FC en el envite de mañana en Chapín ante el Atlético Algabeño, en el que los azulinos tratarán de regresar a la senda de la victoria para mantenerse en lo alto de la tabla y dejar atrás el tropiezo en Coria.

En este sentido, Masegosa, técnico xerecista, explica que "siempre que afrontamos un partido es un dato importante saber de dónde venimos. Igual que cuando venimos de victoria parece más fácil ganar el siguiente partido porque se crea un clima de confianza y sube la autoestima mucho, cuando viene una derrota vienen dudas y se crea desconfianza, y eso es inevitable. Lo importante en este tipo de situaciones es cambiar la dinámica. Nosotros, hasta ahora, somos un equipo que hemos conseguido eso, hemos sabido tras un resultado no positivo, ya sea un empate o una derrota, siempre hemos sido capaces de cambiar esa dinámica y cosechar dos, tres partidos consecutivos ganando. Eso es lo importante que está consiguiendo este equipo este año y vamos a intentar seguir en esa línea".

Y los futbolistas tendrán ganas de sacarse la espina y resarcirse de la derrota en el Guadalquivir: "Sí, a la plantilla le he visto pocos altibajos en cuanto a la creencia de que van a sacar los partidos adelante. En muy pocas ocasiones, desde un primer entrenamiento hasta el último, en el día a día, he visto poca implicación en el esfuerzo y eso sí es normal que llegue porque evidentemente es muy costoso mantener la intensidad durante todo el año, durante todos los entrenamientos. Pero en el 99,9% de los entrenamientos he visto que la gente tiene una implicación tremenda en el esfuerzo, no ha variado nada".

En esta tesitura, no cabe duda que el mejor aliado del Xerez DFC puede ser Chapín, en lo que coincide Masegosa: "Creo que siempre ha sido nuestro mejor aliado jugar en casa, principalmente Chapín y luego en Rota. Cuando hablamos de confeccionar la plantilla hablamos en función del contexto y del entorno que nos íbamos a encontrar en casa y creo que acertamos en ese sentido. En casa creo que los jugadores están respondiendo a un nivel por encima que lo hace fuera de casa, también motivado seguro por el esfuerzo que tienen los jugadores contrarios en su propia casa, por el nivel que ofrecen. Sí, creo que Chapín puede ser un buen aliado para nuestra plantilla".