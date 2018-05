Coca espera "la respuesta de la afición, es su hora"

El Xerez DFC encara la cuenta atrás para conseguir el ascenso más esperado e importante hasta el momento de la historia de la entidad. Tercera está a noventa minutos y todos los estamentos del club se han volcado en la preparación de esta cita ante el Chiclana Industrial de mañana en Chapín. Sólo falta la respuesta de la afición, que durante la temporada ha sido fiel pero no en el número esperado y deseado.

En la larga travesía se han quedado en el camino muchos seguidores que en la primera temporada sí se subieron al carro pero que a medida que han ido transcurriendo las temporadas han dejado de ser socios azulinos y de acudir a Chapín.

Rafael Coca, presidente del XDFC, y Edu Villegas, director deportivo azulino, entienden a los aficionados pero también les piden que "respondan ante esta cita. Nuestro club es de los socios y seremos lo que ellos quieran que seamos, no podemos tener un presupuesto de equipo grande con 2.500 socios eso lo sabemos todos. Si somos los de siempre, habrá que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la planificación para el futuro".

El mandatario xerecista se muestra ilusionado de cara al encuentro de mañana y confiesa que "estoy muy tranquilo, aunque a medida que se vaya acercando la hora del partido seguro que me entran los nervios. La semana pasada antes de jugar en Isla, por ejemplo, sí que estaba tenso y con nervios pero ahora estoy confiado, se lo he dicho al entrenador, que sí que me ha comentado que está nervioso. Creo que si nuestros futbolistas son capaces de jugar como lo hicieron el domingo desde el primer minuto, el ascenso no se nos escapa. Tuvimos dos ocasiones claras en los primeros minutos y las fallamos pero metimos la tercera y a partir de ahí todo salió fenomenal, los chavales hicieron un partido bastante completo a todos los niveles, de los mejores que les he visto fuera de casa este campaña".

Lo que más preocupa a Rafael Coca de cara a la cita frente a los industrialistas está al margen del tema deportivo, le preocupa la respuesta de los seguidores. "No hemos tenido suerte en ese sentido, ya que hay de todo en Jerez, nos ha faltado que saliera también El Prendimiento. De todos modos, eso no se puede elegir y ha salido así. Vamos a jugar el partido que llevamos esperando todos desde el nacimiento del club, el del ascenso a Tercera, y no hay excusas. Creo que Chapín debe presentar un buen aspecto, un gran ambiente".

"Estos jugadores -prosigue- se lo merecen porque han cumplido con su trabajo, es la hora de la afición. Si no es así y acudimos los de siempre, será el momento de plantearnos muchas cosas en la asamblea. Si somos los que somos, no podemos aspirar a tener un presupuesto alto, no podemos aspirar a pelear por cotas importantes. Seremos lo que ellos quieran que seamos. De todos modos, vamos a ser optimistas y vamos a disfrutar del momento, que el club está a un paso de entrar en categoría nacional, que era el primer gran reto del club cuando nació en 2013".

Por su parte, Edu Villegas, director deportivo azulino, va a vivir su primer ascenso fuera de los terrenos de juego. "Tengo mucha ilusión, estoy viviendo estas horas intensamente y con pasión porque el objetivo de llegar a Tercera, que es para el que vine a este club, está ya ahí. Como director deportivo se sufre más, la responsabilidad es mayor y también tenía más presión, el objetivo era subir sí o sí y no podía fallar ni al club, ni a las personas que confiaron en mí, ni a la afición. Aún así, tenemos los pies en el suelo, es un proyecto a cuatro años y hay que ir pasito a paso".

Villegas, sobre el partido resalta que "debemos respetar al máximo al rival, se está jugando la vida, va a venir a por todas y tiene un entrenador con mucha experiencia y preparado. Para ellos los puntos también son vitales y nos lo van a poner complicado. Hay que competir al máximo nivel y estar concentrados desde el primer momento".

El director deportivo pide a los seguidores que "acudan al campo, estamos ante el partido más importante de la temporada. Noto el buen ambiente en la calle, creo que habrá buena entrada. Ellos son los dueños del club y saben que les necesitamos y lo que nos jugamos".