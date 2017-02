Competición mantiene el punto de sanción al Xerez Deportivo FC

Mikel Gandarias: "Tienen muchas virtudes pero también puntos débiles y Chapín motiva"

Mikel Gandarias, técnico del Pinzón, ya prepara la visita de su equipo a Chapín el domingo y lo tienen claro. Para ellos, jugar en el Municipal es un premio y su objetivo es plantar cara al Xerez DFC, al que considera uno de los mejores conjuntos del grupo. Gandarias destaca que “la temporada, aunque a nivel de resultados no está siendo buena, está siendo bonita. Los chavales tienen mucha ilusión y están aprendiendo muchísimo”. El choque lo encaran “con optimismo, aunque también somos realistas. Van en línea ascendente y ya lo comenté en la primera vuelta, creo que los dos equipos de Jerez van a estar al final de la temporada luchando por los puestos de ascenso. Luego, lograrán o no el objetivo pero van a estar ahí. Intentaremos ponérselo lo más complicado posible. Vamos a jugar en un estadio que ha sido de Primera División durante tantos años y nosotros somos un equipo de categoría provincial, sin experiencia en ese tipo de estadios. Saldremos con nuestras armas para intentar sacar algo positivo. Va a ser muy complicado pero todos los equipos tenemos puntos flacos. Desde el martes estamos trabajando en el partido, sabemos que tienen muchas virtudes pero también puntos débiles. Nosotros también tenemos armas que podemos explotar si no damos muchas concesiones”. En declaraciones a la Cadena Ser, el preparador del cuadro onubense resaltó también: “En la primera vuelta logramos empatar en Palos pero este equipo va a ser totalmente diferente al que vimos aquí. Le he seguido en los últimos partidos y no sé si Guille llegará o no pero cualquiera que juegue es bueno, tienen una plantilla muy compensada. Será fundamental aguantar, trabajamos bien tácticamente y a todos los rivales les cuesta hacernos el primer gol, lo que sucede es que luego, por inexperiencia, cometemos errores por querer empatar. A balón parado también podemos hacer daño a cualquiera”. El partido lo está preparando “de forma distinta porque vamos a un escenario al que no estamos acostumbrados pero, como ya he comentado antes, los jugadores no necesitan demasiada motivación. Insisto, jugar en Chapín es un premio y hacerlo ante tanta gente les motiva. No obstante, lo que intento es que la gente esté tranquila, que no acuse demasiado la presión”.