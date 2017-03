Confianza "total" en Juan Antonio

Pepe Ravelo, presidente del Xerez DFC, mostró su "total confianza" y la de su junta directiva en Juan Antonio Sánchez Franzón, entrenador del primer equipo, pese al traspié del pasado domingo en Lora.

En la rueda de prensa de ayer en Chapín, en la que Ravelo estuvo acompañado del vicepresidente Rafael Almagro y del directivo Javier Cordero, el presidente ratificó la apuesta del club por Juan Antonio, asegurando que la directiva sigue confiando en el técnico "totalmente. Esos cinco partidos que ganamos seguidos se ganaron con él aunque el primero fue con González. Aquí no se discutía al entrenador hasta hace tres o cuatro jornadas, lo que pasa es que los resultados no han sido buenos los últimos porque por desgracia los empates no valen prácticamente y lo primero que se hace es cuestionar al entrenador. Tenemos que ser sensatos, si era un entrenador bueno los primeros diez partidos que estuvo con nosotros ¿Por qué ahora va a ser malo? Creo que los máximos responsables son los jugadores y están concienciados, lo hacen lo mejor posible pero en el fútbol dos y dos no son cuatro. Nosotros confiamos y con Juan Antonio no tenemos ningún problema, él ha sido un señor y si nosotros en un momento dado podemos prescindir de él, ha dicho lo mismo que Pendín, que no se le debe nada, que quiere lo mejor para el club. Pero nosotros y los jugadores siguen pensando que el entrenador ideal es él y vamos a darle esa confianza".

Eso sí, esa confianza de la directiva en Juan Antonio no está asegurada hasta final de Liga sino que serán los resultados los que marquen el futuro del isleño en el banquillo, es decir, lo habitual en el fútbol. Ravelo explicaba que "a nosotros nos gustaría que fuese hasta final de temporada pero si la situación se pone muy tirante como pasó con Pendín y es un bien para el club... Aquí todas las decisiones que se tomen y que se deben tomar ha de ser pensando en el bien del club, no en las personas. Si en un momento dado lo más aconsejable es que Juan Antonio no esté en el banquillo, no estará y no pasa nada y ni nos va a costar dinero. Pero de momento tenemos que tener toda nuestra confianza en nuestro entrenador y en nuestros jugadores. Perder la confianza es lo último".