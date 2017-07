Copero, con ofertas de Guadalcacín,Lebrijana y Antoniano

Javi Copero se piensa su futuro. El centrocampista no ha aceptado la oferta de renovación que le ha presentado el XDFC por considerarla insuficiente a nivel económico, ya que apenas iba a ver mejorado su compensación en cuarenta euros y era de las más bajas pese a haber llegado al club en la temporada de su creación. Con un año más de contrato, busca su carta de libertad.

Ahora, el medio baraja ofrecimientos de dos equipos de Tercera, Lebrijana y Guadalcacín, y el Antoniano, de División de Honor y entrenado por el jerezano Jesús Mendoza.

Copero lamenta no haber llegado a un acuerdo y destaca que "hace un par de semanas que Edu habló conmigo, me comentó que contaban conmigo y que quería que siguiese pero que no podía mejorarme mucho el contrato. Entonces le comenté que así no iba a seguir. Entiendo el salto de calidad que tiene que dar la plantilla para seguir pero todos nos queremos sentir valorados".

En cuanto a su paso por el club, tras 113 partidos disputados, se marcha "orgulloso de haber defendido esta camiseta pero dolido por la forma. Lo he dado todo siempre y me quedo con los tres ascensos y el cariño de la afición, que siempre ha sido lo más importante".