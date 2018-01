Cuenca se acerca al pichichi

Carlos Cuenca, atacante del Xerez DFC, firmó el pasado domingo frente a la Olímpica Valverdeña su segundo doblete de la temporada y el tercero desde que es azulino. El xerecista con estos dos nuevos tantos suma ya diez, sólo dos menos que los dos futbolistas que lideran en estos momentos la tabla de máximos anotadores en el Grupo I de División de Honor, Joselito Cornejo, del Conil, y Dani Guerrero, del Chiclana Industrial. El año pasado el azulino dejó su cifra en siete.

Cuenca anotó dos goles en el primer partido de Liga ante el Algabeño (2-2) y la pasada campaña logró el otro frente a La Palma en Chapín (3-3), por lo que es la primera vez que consigue dos tantos y su equipo gana.

No me pongo tope en cuanto al número de goles, quiero más y más por el bien del equipo y para mi confianza"

Pero hay más. El azulino podría llevar más tantos, ya que no está teniendo suerte con los árbitros. De hecho, ya le han anulado tres y anotó otro en la primera vuelta, precisamente frente a la Olímpica, y el colegiado del partido se lo concedió a un defensa en propia puerta.

Cuenca, antes que a sus dos goles del domingo, le dio importancia al triunfo cosechado frente a la Olímpica. "Necesitábamos un partido así, estábamos muy metidos y el resultado fue justo. Teníamos clavada la espinita de la pasada semana, fuera tenemos que hacer un poco más y es lo que nos toca hacer, seguir trabajando para mejorar. Ya tenemos muchas ganas de que llegue el encuentro en Cartaya, tenemos que ir a por los tres puntos porque lo merece la afición y lo merecemos nosotros también".

Sobre su trayectoria como goleador, confiesa que "es mi segundo doblete esta temporada y estoy satisfecho. Siempre me he caracterizado por marcar goles, la pasada temporada marqué siete y ahora llevo diez. Este año me encuentro con más confianza, el equipo es mejor, el míster me está animando mucho y tengo que estar contento, me están saliendo muy bien las cosas. Sólo falta el ascenso, que es por lo que estamos peleando".

De momento, no se pone tope en el número de goles: "Espero meter el máximo, aunque me siguen anulando bastantes. Rubén, el preparador físico, me dijo al principio de Liga que haría más de veinte y le dije que era complicado porque también iba a jugar en banda. Ahora, después de cada partido, me dice que ya me queda menos. No me pongo límite, quiero más y más para ayudar al equipo y para ganar confianza, para mi satisfacción propia".