Cuenca no le pone fecha al ascenso

Carlos Cuenca, atacante del Xerez DFC, está realizando una temporada tan destacada como su equipo. El punta ha anotado once dianas, la última le sirvió al conjunto azulino para sumar los tres puntos en el Ciudad de Alcalá frente a la Estrella a dos minutos del final, y se muestra satisfecho aunque siempre exigente consigo mismo y con ganas de mejorar espera seguir progresando y aportando "goles y trabajo al equipo, que es lo que el míster nos pide. Trabajamos muchísimo tanto en los partidos como en los entrenamientos y nadie nos está regalando nada".

Desde que el XDFC perdió en El Viso ha cambiado de forma radical, tanto que lleva ya seis victorias consecutivas y tiene el ascenso más cerca. Sin embargo, en el plantel quieren ser cautos y nadie lanza aún las campanas al vuelo. "Quedan nueve partidos y, en teoría, no se nos puede escapar el ascenso pero en el fútbol he visto de todo y como nos relajemos nos pintan la cara. En casa, tenemos que seguir fuertes como hasta el momento y fuera igual. Siempre hemos dado la cara pero no siempre nos acompañó la suerte, hemos perdido muchos partidos por la mínima, por detalles. Creo que era un tema más psicológico que otra cosa porque en el momento que ganamos en Cartaya todo cambio, nos dimos cuenta que podíamos conseguirlo. Realmente, dominamos todos los partidos, estamos serios, y los terminamos ganando por el desgaste al que sometemos a los rivales".

Además, advierte: "El ascenso no está hecho, aunque dependemos de nosotros. Hay que ir partido a partido, como dice Simeone. Insisto, no nos podemos distraer por cualquier error nos puede costar caro y permitir a los rivales acortar distancias".

Sobre la evolución del equipo lejos de Chapín tras el revés ante el UP Viso, admite que "aquella semana fue dura porque recibimos muchas críticas y se generaron dudas pero las dudas estaban fuera del equipo, nosotros sabíamos que teníamos que recuperar la normalidad porque fuera lo hacíamos bien. El fútbol tiene muchos tópicos. La gente quiere que ganemos todos los partidos por 5-0 y eso es imposibles, eso es una gran mentira, eso no lo hace ni el Real Madrid, ni el Barcelona, que son de los mejores equipos del mundo. En División de Honor, todos los equipos pegamos bocados, todos peleamos por algo y no es fácil ganar un partido. El Betis sorprendió al Real Madrid en su campo y el Barcelona ni fue capaz de ganar en Las Palmas ni al Getafe en su campo. Pues a nosotros también nos pasa un poco eso, siempre es imposible ganar y, aún así, llevamos toda la temporada primeros o segundos. No es fácil sacar a estas alturas de competición dieciséis puntos al cuarto, que el año pasado subió, seis al segundo y ocho al tercero".

Bajo su punto de vista, una de las claves del éxito del equipo está "en el grupo, que es sensacional, es de los mejores que me he encontrado tanto a nivel futbolístico como a nivel personal. Tenemos jugadores que vienen de superior categoría y son los que más nos ayudan, siempre están ahí para echar un cable en todo. En el vestuario hay 'feeling' y se nota muchísimo".

El próximo rival de los xerecistas en Chapín en el San Roque, un equipo que ha ido de más a menos. En el primer tramo de competición se mostró fuerte y durante bastantes jornadas estuvo en la parte alta de la tabla. Ahora, no llega tan fuerte. Cuenca no se fía. "Los números dicen eso pero no podemos fiarnos de ningún rival. En la primera vuelta ganamos allí por 0-1 en un partido muy trabajado y nos van a poner las cosas difíciles. Vienen de empatar con el Coria y eso les habrá motivado, lo mismo que les va a motivar jugar en Chapín, que es un campazo, y ante el líder. Además, conozco bastante bien a Guti y es un gran entrenador, nos van a plantear problemas pero en casa no se no pueden escapar puntos".

El Xerez DFC ha puesto en marcha esta semana una iniciativa para premiar a los socios con entradas a un euro para que Chapín registre una buena entrada. Cuenca invita a los aficionados a que acudan al campo. "Tenemos un estadio que es una maravilla y a cualquiera le apetece ver un partido allí. Nuestra afición la verdad es que nos lleva apoyando dentro y fuera toda la temporada pero es el momento de apretar un poquito más por lo que nos estamos jugando. En las redes sociales, hay mucha actividad en estos días, se nota que nuestros seguidores están contentos con nosotros, así que a ver si se nota. Lo que queremos es ver un entradón en Chapín. Yo he jugado en ese campo en Segunda División con mucho público en las gradas y es una pasada, ojalá podemos sentir esa motivación extra desde el césped, sería una pasada".