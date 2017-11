"Debemos ir todos a una y no cometer más errores fuera"

La derrota del Xerez DFC el pasado domingo en el Pérez Ureba ante el Conil por 1-0 no ha caído nada bien en una plantilla que tenía depositadas muchas esperanzas en sacar adelante ese encuentro ante un rival que entonces era segundo. Los xerecistas saben que no estuvieron al nivel esperado y que fuera de casa deben mejorar. El pasado lunes, técnicos y futbolistas analizaron el revés y a todos les ha quedado claro que tienen que aprender de los errores.

Adrián Martín es uno de los jugadores veteranos de la plantilla y de los que más experiencia acumula a todos los niveles. El centrocampista canario confiesa que "cuando uno pierde, siempre tiene ganas de volver a jugar cuanto antes, de entrenar fuerte para volver a ganar. No entraba para nada en nuestros planes perder, queríamos dar un golpe en la mesa pero no nos salieron las cosas. Tuvimos un tiempo en el que estuvimos mejor pero no tanto en el otro. El fútbol tiene estas cosas, sabíamos que no iba a ser fácil, ellos aprovecharon la ocasión que tuvieron con el penalti y no supimos reaccionar pero hay que seguir, esto no se acaba aquí".

Sobre la charla que mantuvieron el lunes en el vestuario, desvela: "Nos comentó que había algunas cosas que corregir, que esperaba que no volviese a ocurrir lo que nos está pasando fuera de casa y lo que sucedió en Conil. Tiene claro que tenemos que ir todos a una para no repetir errores fuera, aunque ahora lo importante era centrarnos en el encuentro del domingo en Chapín, que ahí no podemos fallar. Cuando llegue la próxima cita fuera ya pensaremos en lo que tenemos que hacer. Nos dijo que al margen de sumar los tres puntos fuera, que eso se puede conseguir o no porque depende de muchos factores, sí que tenemos que mejorar y competir para que todo nos salga bien y poder ganar".

El equipo está mostrando dos caras en este tramo de Liga, con una versión sobresaliente en casa -está invicto- y otra lejos de Chapín, con tres derrotas ya: "Al margen de los resultados, algo de diferencia hay. Fuera no estamos como en casa, hay que corregir esos problemas, hay que entrenar al máximo esos conceptos y mentalizarnos de que esa dinámica toca cambiarla. Esta categoría es muy complicada, todos los equipos compiten bien en casa y yo soy de los que piensan que esta categoría es casi como Tercera, hay equipos que podrían competir sin problemas. Igual un poco el físico es lo que cambia pero equipos como Pozoblanco, Conil o San Roque pueden estar ahí".

El nivel de exigencias del club, el xerecista lo tiene asumido y resalta que "por eso no nos podemos permitir tantos errores. Existe un poco de desconexión entre casa y fuera. Aquí, igual el equipo ve que saca los partidos adelante, que vamos primeros y que no pasa nada pero no nos podemos contentar con eso. Creo que con eso sólo no nos llega. Fuera también tenemos que ganar esos partiditos porque pretendemos consolidarnos en la parte alta de la tabla, que todavía tenemos a muchos equipos ahí pegados. Estamos bien pero aún nos queda, queremos estar todavía mejor. De todos modos, también es cierto que hemos tenido dos salidas complicadas".

Los dos últimos encuentros como local, el XDFC los ha tenido que jugar en el Puntas Vela por la resiembra de Chapín. El domingo vuelve al estadio y todos esperan "sacar el partido adelante sí o sí. Tenemos todos un poco de miedo con el estado del césped, a ver cómo está, a ver si no está demasiado blando y se levanta mucho, que se puede estropear y no nos beneficia. Anuncian lluvias, a ver cómo está, casi es mejor esperar que arriesgar. El Isla Cristina nos lo va a poner difícil, están en la zona alta, y tenemos que darlo todo porque es que si no lo hacemos nos podemos quedar hasta sin puntuar. Tenemos que dar lo máximo para que las cosas empiecen a salir mejor".

A nivel personal, espera seguir aportando al equipo su granito de arena tras dejar atrás una lesión muscular que le tuvo apartado de los terrenos de juego más de un mes. "Llevo entrenando a tope tres semanas, el míster me ha ido dando minutos y, poco a poco, voy recuperando las sensaciones y me encuentro mejor".

Tiene ganas de volver a ser titular y le encantaría conseguirlo frente al Isla Cristina pero "es complicado, hay competencia y esa decisión la tiene que tomar el entrenador, yo lo que puedo decir es que me voy encontrando cada día mejor".

Adrián Martín también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la afición azulina: "Lo que estamos haciendo tiene mucho mérito porque desde que empezó la temporada estamos ahí arriba en la tabla, mucha gente lo hubiese firmado al inicio de la Liga. Viendo quiénes somos y sabiendo las exigencias que tenemos en este club, nosotros mismos queremos mejorar. La afición siempre te va a exigir, pero es impresionante la que tenemos. Está haciendo un gran esfuerzo por acompañarnos fuera, quieren vernos ganar siempre, al menos no quieren vernos perder. Lo único que pedimos a todos nuestros aficionados es que nos sigan apoyando, que nosotros nos lo vamos a dejar todo en el campo para conseguir el objetivo que tiene el club, que no es otro que el ascenso. En ese sentido, todos estamos convencidos de que lo vamos a conseguir".