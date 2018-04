Desestimada la alegación por Adri Rodríguez, sancionado

El Comité de Competición ha sancionado con un partido de suspensión al xerecista Adri Rodríguez por acumulación de amonestaciones, desestimando las alegaciones presentadas por el club azulino:

"Una vez analizadas conjuntamente las alegaciones formuladas por el club recurrente y las imágenes aportadas por el mismo, lejos de permitir sustentar la versión de los hechos que sostiene el club, resulta compatible con la versión del colegiado, que como bien especifica en anexo arbitral comete un error involuntario amonestando a un jugador que no comete la acción durante el partido, siendo este error rectificado y amonestando al jugador que comete la infracción, y siendo el colegiado testigo privilegiado al estar a escasos metros de la acción en una situación inmejorable para observarla con todo detalle, encontrándonos en definitiva ante una valoración diferente por parte del club sobre la del colegiado, no pudiendo prevalecer aquella sobre ésta, ya que además las decisiones técnicas son de exclusiva competencia de los árbitros de los partidos, por lo que procede la desestimación de lo solicitado, al no quedar desvirtuada la presunción de veracidad de que goza el acta arbitral".

Además del xerecista, se pierden la próxima jornada por sanción Iván (San José), Baena y Andrés (Algabeño), Charaf (Pozoblanco), Luisma (San Roque), Nacho (Olímpica Valverdeña), Mario (Cartaya), David Montero (Chiclana Industrial), Rafa Giménez, Hernández y Vega (Ciudad Jardín), Cristian Boa (Isla Cristina), Manuel Luque y Antonio Luque (Montilla), Luis Lara (Rota) y Diego (Viso).