Dos expertos en ascensos

Más información El Isla pierde un punto y seis partidos de sanción para Santana

El Xerez DFC será el domingo equipo de Tercera si vence al Chiclana Industrial en Chapín. En la actual plantilla azulina sólo ha dos futbolistas que pueden presumir de no haberse perdido ninguno de los tres ascensos anteriores.

Los capitanes José Manuel Barba y Álex Padilla vivieron en primera persona los anteriores éxitos, los recuerdan con cariño, cada uno tiene su preferido pero los dos coinciden al destacar que el de esta temporada será el más importante porque el equipo estará en categoría nacional.

El primer ascenso es inolvidable pero este es es el más importante para el club y la afición"Recuerdo el segundo ascenso con cariño, espero que la gente se enganche y disfrute"

El primer salto de categoría lo logró la escuadra azulina el 6 de abril de 2014 en Chapín ante el Guadiaro (3-1) con Carlos Orúe en el banco, el segundo también en casa y con el técnico jerezano al frente de la nave tras golear el Espera (6-0) el 22 de marzo de 2015 y el tercero, ya con Dani Pendín como entrenador, el 27 de marzo de 2016 en Chapín con el Puerto Real (2-0).

Barba explica que "todos los recuerdo con cariño y en todos tuve la suerte de jugar. Para mí fue especial el del Guadiaro porque fue el primero, el que ilusionó a la gente y Chapín registró un entradón. De todos modos, creo que el más importante tanto la afición como para el club por lo que significa va a ser este, para mí también lo será. Estaremos en Tercera, que era el primer objetivo de la entidad".

Sobre el partido, destaca que "hay que respetar al rival al máximo y no pensar que está ganado antes de jugarlo. Ellos aún tienen opciones de permanencia, vendrán a por todas y los equipos son más peligrosos cuando se quitan la presión. Tenemos que estar concentrados y jugar como lo estamos haciendo. También esperamos que la afición responda, que haya un buen ambiente y que disfruten".

Padilla, por su parte, recuerda que "el primer ascenso lo viví desde fuera porque no entré en la convocatoria y lo disfruté muchísimo desde la grada. De todos, recuerdo especialmente el segundo, era ya dar un paso más de cara a la consolidación del club. El ambiente de Chapín fue guapísimo y me gustaría ver las gradas así el domingo. Por lo que significa y después de lo del año pasado, este es importante. La gente se va a enganchar y nos va a arropar, de la Feria a Chapín".

En cuanto al partido, admite que "creo que ganaremos y será una tarde agridulce por el rival. He pasado por ahí y sé lo que es descender con otro equipo celebrando el ascenso. Hay que ser deportistas y mirar al lado, aunque esto es fútbol. El partido no va a ser fácil, ellos se la juegan, Chapín motiva y no nos van a regalar nada, tendremos que pelear y estar concentrados".