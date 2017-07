Edu Villegas: "El cariño que se le está dando a Goma es extremo"

Edu Villegas sigue trabajando activamente en la confección de la plantilla del Xerez Deportivo FC. El director deportivo azulino ha confirmado el salto al primer equipo del portero David Marrufo y el centrocampista Álvaro Cárdenas.

Marrufo, que debutó hace tres temporadas con el primer equipo, está con muchas ganas de seguir aprendiendo tras defender la última campaña la portería del Estella aunque en las últimas jornadas ya fue suplente de Villegas en el primer equipo. Por su parte, Álvaro Cárdenas, ya dejó el curso pasado algunas pinceladas de su calidad y acierto goleador.

Edu Villegas ha valorado la aportación que pueden realizar los canteranos al primer equipo: “Son dos jugadores que se han formado en nuestro club, con nuestros valores, y hemos considerado que pueden ser jugadores importantes. Evidentemente, el que puedan jugar ya dependerá de ellos, de los entrenamientos, del rendimiento diario que den y de que aprovechen la oportunidad”, señaló.

El director deportivo también valoró en la página web del club cómo marchan las negociaciones con Goma. Villegas apunta que la dirección deportiva ha apostado en todo momento por la continuidad del canterano en la primera plantilla y las condiciones de la última propuesta han triplicado incluso la oferta inicial aunque, de momento, el futbolista no le ha dado una respuesta a la entidad. El jugador le ha transmitido al club que tenía la oferta de otro equipo y que entiende que no se le está dando mucho cariño. En esto último, Edu Villegas no está nada de acuerdo: “El cariño que se le está dando a Goma está siendo extremo. Él considera que no se ha valorado en el tema económico. En el tema deportivo, yo le estoy ofreciendo la renovación para que sea uno más de la plantilla. A partir de ahí, el que tiene que ganarse el puesto es él. Eso no depende de mí. De lo que mí depende es hacer un Xerez grande, hacer un Xerez profesional, hacer un Xerez con valores y hacer un Xerez de que quien venga aquí sepa que tiene que vivir y morir por el Xerez y, si no, que no venga”.