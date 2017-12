El Ejido 2012 pregunta al XDFC por el extremo Aziz

El Ejido 2012, entidad que milita en el Grupo IV de 2ª B, se ha interesado por el extremo marroquí del Xerez DFC Aziz El Ahrach (Marruecos, 20/01/98), que llegó al club azulino hace menos de un mes procedente del Huércal Overa, equipo almeriense que curiosamente juega en el grupo murciano de Tercera División por cercanía. Allí se encontraba cedido por el Almería, que dio el visto bueno para su traspaso al XDFC.

El extremo firmó por dos temporadas para reforzar el ataque xerecista, ya que puede desenvolverse en las tres posiciones de arriba, y ahora un equipo de superior categoría le reclama para cubrir una de sus plazas sub 23.

Aziz, que aceptó la oferta que le realizó Edu Villegas porque "este club tiene un proyecto bastante interesante, es un club grande y me puede venir bien para mi crecimiento como jugador", ya conoce las intenciones de El Ejido, lo mismo que el club azulino, que ha recibido un par de llamadas de la dirección deportiva del equipo celeste interesándose por la situación de un jugador que es una apuesta de futuro.

El Ejido 2012 le quiere para el mercado de invierno que se abre el 1 de enero, el XDFC cuenta con él y en las próximas horas valorará la situación y contestará a la propuesta recibida. En principio, la decisión la tomarán de forma conjunta la directiva azulina, la dirección deportiva y el propio Pepe Masegosa, que conocía al jugador y estaba también interesado en tenerle en su plantilla.

En el caso de que se cerrara el acuerdo, dada la edad del marroquí, las intenciones de ambos clubes pasan por establecer un contrato en base a objetivos deportivos y en el que se incluiría una cláusula para un posible traspaso en el futuro a otro club de superior categoría.

Aziz, en el mes que lleva en el XDFC, ha participado en tres partidos, siempre como suplente, y ha sido convocado en cuatro ocasiones, la primera de ellas la misma semana que llegó. Debutó en el Puntas Vela ante La Palma y el pasado domingo entró en la lista para Chiclana pero no llegó a tener minutos porque Masegosa optó por apostar por jugadores más experimentados para cerrar el encuentro y sumar los tres puntos en juego.

Edu Villegas, director deportivo azulino, en la presentación del jugador explicó que lo firmaban porque es "un jugador muy joven, con unas características muy importantes para nuestro equipo. Desde hace tiempo el míster deseaba un jugador rápido, de banda, carrilero, incluso lateral, y que tuviera definición y gol. Y entre otras cosas porque es mi trabajo, desde hace tiempo atrás vengo peinando y estudiando el mercado y me llevó hasta Aziz, un jugador con esas características. Luego habrá que ver el rendimiento, pero viendo las ganas y la actitud que tiene creo que no nos hemos equivocado. Tiene 19 años pero me ha dicho que nuestro club es el sitio adecuado para crecer".

Ahora, Villegas tendrá que volver a oír al jugador y tendrá que analizar la situación, ya que lo normal es que el XDFC esté en Tercera División el próximo curso y necesite futbolistas jóvenes y de calidad para una plantilla que ya tendrá que tener bastante en cuenta el número limitado de jugadores mayores de 23 años que puede utilizar.