Empate para bajar el telón

Más información Álex Padilla sufrió una fractura en la cabeza del peroné

El Xerez Deportivo FC cerró con empate y en la sexta posición una temporada que comenzó a tope de ilusión y que acabó teñida de gris al perder las opciones de ascenso a Tercera, único objetivo deportivo de la campaña. Y gris fue la despedida del curso, con pocos aficionados en Chapín y un empate en el adiós, además de lo peor de la tarde, la grave lesión de Álex Padilla, que tendrá que pasar por el quirófano.

Sin nada realmente trascendente en juego -el equipo azulino podía aspirar a la quinta plaza si perdía el Estrella, que no perdió, y podía bajar a la séptima posición si caía ante el Conil-, Aguilocho apostó por dar galones a Curro Rivelott, situándolo en el eje del equipo y el canterano no defraudó. El Xerez DFC asumió el mando del partido, como es habitual en Chapín, ante un rival con oficio, bien plantado en el campo con un 4-4-2 y tocando mucho el balón cuando tenía la posesión aunque sin crear peligro, porque Edu Villegas fue un mero espectador en la primera mitad.

El equipo xerecista fue mejor en este primer acto, en el que tuvo buenas ocasiones para abrir el marcador pero careció de efectividad. El primero que lo intentó fue Caballero tras dejada de guille, pero su disparo lo desvió un defensa amarillo a córner (9'). Luego, la lesión de Álex Padilla obligó a Aguilocho a mover piezas, entrando Biri en la banda derecha y retrasando su posición Álvaro Ramírez al lateral.

El recién ingresado envió en el minuto 21 un centro chut que obligó a Jairo a emplearse a fondo para despejar a córner, y el portero jerezano del Conil volvería a intervenir con acierto al filo de la media hora, tras un centro de Biri en el que prácticamente quitó el balón de la cabeza a Cuenca cuando el azulino se disponía a rematar.

Sin más ocasiones acabó una primera parte en la que el Xerez DFC quiso pero no pudo con un Conil peleón y que salió algo más ambicioso en la segunda mitad, en la que estuvo a punto de adelantarse en los compases iniciales cuando Román se plantó solo ante Edu Villegas pero el cancerbero xerecista le ganó la partida y le arrebató el balón (48').

Después, en una jugada en área amarilla Rubén acabó derribando a Orihuela y Guille, en su partido 101 con la elástica del XDFC, puso por delante a los locales. Trató de reaccionar el Conil, que estuvo a punto de igualar en un disparo de Román al palo (69') y buscó la sentencia el equipo azulino en un remate de Caballero a centro de Biri que Jairo despejó con autoridad (71').

A un cuarto de hora del final, una internada por la derecha de Zequi acaba con recorte dentro del área junto a la línea de fondo y Benítez mete el pie derribando al visitante, penalti que Narváez transforma en el empate. De ahí al final apenas hubo ocasiones, acabando el partido con tablas.

Tras el final, los futbolistas despidieron con aplausos a los aficionados. Despedida de la temporada, de algunos futbolistas que no continuarán en el club y hasta la próxima temporada, en la que habrá que volver a intentarlo.