"¿Espectacular Chapín? Mentira, está muy mal"

Juan Antonio Sánchez Franzón, técnico del Xerez DFC, como suele ser habitual en él, no se corta y ayer, antes de valorar la importancia de los tres puntos que sumó su equipo ante el Pinzón, criticó duramente el estado en el que se encuentra el césped de Chapín, resembrado hace poco.

El entrenador azulino resaltó: "Ha sido un buen partido por nuestra parte, exceptuando diez o doce minutos de la segunda mitad en la que ellos han apretado. Y digo buen partido porque en las condiciones en las que se encuentra el campo es muy difícil jugar bien. Ustedes podéis decir que el campo espectacular, mentira, está muy mal. No hay derecho a que para jugar un partido de Liga un domingo, el campo se pele el miércoles o el jueves y encima que tú pidas que se riegue y el jardinero diga que no quiere. Creo que un campo como Chapín se merece un respeto por parte de todo el mundo. Tengo que hacer hincapié en este sentido porque es un tema que nos jode mucho. Creo que la fama de Chapín, el nombre de Chapín se merece algo más independientemente de la categoría en la que estemos jugando. El nombre del estadio merece respeto y que el campo al menos esté en las condiciones idóneas para jugar un partido. Insisto, no es normal que se pele el campo el miércoles o el jueves y que pidas que se riegue y que diga el jardinero que no".

Digo que hicimos un buen partido porque en las condiciones en las que está el campo no se puede jugar bien"

Sobre el partido, apuntó que "los resultados que se han dado lo dicen todo de la categoría, está muy igualada, cualquier equipo le gana a cualquiera y cualquier equipo te crea problemas tanto en tu campo como fuera. Sabíamos que iba a ser un partido complicado y hemos tenido al fortuna de marcar pronto y eso nos ha valido para controlar el partido".

Biri fue una de las novedades en el once. El técnico fue también claro a la hora de justificar su titularidad. "Cuando responde juega y cuando no lo hace no juega. He hablado con él y le he comentado que ha estado más de una vez con el pie más fuera que dentro y depende de él. Todavía queda campeonato para que esté otra vez más fuera que dentro. Mientras responda, fenomenal".

También se refirió a Joaqui, que se estrenó en casa: "Lo dije la pasada semana, es un profesional. Igual a la grada no le llega tanto como otros pero a los que estamos aquí nos está demostrando que vive su oficio, que lo conoce y que nos va a venir muy bien. Igual le puede faltar un poquito de ritmo porque llevaba un mes sin jugar pero responde perfectamente".

Por otro lado, valoró la aportación de Antonio como lateral diestro. "Le he visto muy bien, es su posición natural, lo que pasa que igual por la edad o por las circunstancias de cuando llegó comenzó a jugar de central. Ha respondido perfectamente y le he cambiado porque tenía una tarjeta y me daba miedo, es muy explosivo y no podía ver una segunda. De hecho, va a ser baja ante el Viso porque ya tiene cinco amonestaciones y era interesante también meter a Álex Padilla para que tenga minutos".

Por último, Sánchez Franzón advirtió lo complicado que va a resultar el partido del domingo frente al Viso. "Va a ser dificilísimo, viene de empatar con el Cádiz B y lleva cinco, seis o siete encuentros consecutivos sin perder. La pasada semana parecía que era muy fácil ganar en Almodóvar y esta jornada ha empatado con el Ciudad de Lucena en su campo. Cuando empatamos nosotros en San José no se le dio mérito al resultado y el San José ha ganado hoy al Puente Genil, que iba segundo en la tabla. La categoría está enormemente igualada, es enormemente complicada y cada punto cuesta muchísimo ganarlo, por eso estoy todavía jodido jodido con el punto que nos han quitado".