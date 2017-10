Expósito, orgulloso xerecista

álex Expósito se estrenó en el Xerez Deportivo FC el pasado domingo con un gol frente al Estrella San Agustín después de su fichaje relámpago por la entidad azulina el viernes. Ayer, fue presentado oficialmente en el Berlín Copas, en un acto en el que estuvo acompañado por Edu Villegas, director deportivo azulino, Tomás Villena, tesorero y uno de los directivos encargados de la parcela económica, y Juan Carlos Ibáñez, dueño del establecimiento.

El ariete roteño se mostró orgulloso del paso que ha dado, desveló que ahora ha aceptado la oferta porque el proyecto es "ilusionante, el más bonito de mi carrera, si salía de Rota tenía claro que era para venir aquí", se lo ha pensado mejor tras la insistencia de Edu Villegas desde el pasado verano y apuesta por alcanzar las cotas más altas en su nuevo club.

El nuevo futbolista de Pepe Masegosa apuntó de entrada que "yo tenía clarísimo que si tenía que jugar en otro sitio que no fuera la Roteña, que es mi casa, el club de toda mi vida, el que siempre he llevado dentro, tenía que ser en el Xerez Deportivo FC, pero no por cómo está ahora, es por cómo se creó, por todo lo que le rodea desde el principio, por todo lo interno, por la estructura, por la gente, por el grupo que hay, es una maravilla estar aquí. Y, además, pude comprobar el domingo la conexión que hay entre el equipo y la afición, fue una pasada".

El roteño, igualmente, quiso "agradecer a Edu de todo corazón que haya insistido tanto porque me siento muy contento y orgulloso de estar aquí. Tuvimos contactos, no salí de la Roteña por intentar ayudar pero una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera deportiva ha sido venir a este club. Hay un millón de jugadores y podía haber ido a por otro. Ha depositado su confianza en mí y él sabe que se lo voy agradecer en el terreno de juego".

Tuvo la oportunidad de estrenarse con el Estrella anotando el gol que cerraba el marcador (3-1) y fue "un debut perfecto. Lo importante era ganar y conseguir los tres puntos porque el partido se nos complicó, nos enfrentamos a un buen equipo, que compitió bastante bien. Pudimos remontar y, además, marqué. Yo estoy contento con los tres puntos, pero mi entorno, mi familia, mis amigos, están encantados, ellos sí han preferido que fuese así".

Sabía lo que era jugar en Chapín como visitante y ahora que lo hace como xerecista confiesa: "Aluciné por el ambiente, a cualquier futbolista le encantaría estar aquí, me siento un privilegiado. Mi familia me comentó que parecía que llevaba mucho tiempo jugando junto a mis compañeros y es la verdad, desde el primer minuto que me incluyeron en el grupo de WhatsApp, me han tratado como a uno más".

Ante el cuadro sevillano, compartió delantera con Javi Tamayo y estima que son totalmente compatibles dentro del terreno de juego. "Me adaptaré a lo que me pida el entrenador pero está claro que soy compatible con Javi, con Cuenca, que también está haciendo una gran temporada como nueve, o con Juanan. Con los buenos futbolistas uno siempre se siente cómodo en el campo. En el caso de Javi, mis características son perfectamente compatibles con las de él. Lo importante es que la plantilla sea competitiva y que el entrenador tenga problemas a la hora de elegir. Estoy aquí para ayudar a Javi y al resto de los compañeros. Insisto, lo importante es el equipo".

El único objetivo del XDFC es el ascenso y, bajo su punto de vista, "eso me gusta, es ilusionante, es uno de los retos más bonitos de mi carrera deportiva. Mi vida siempre ha estado marcada por los retos desde que salí de mi casa con catorce años para jugar en el Valladolid, club en el que estuve cinco temporadas. Luego recalé en el Málaga en Segunda División y en el Cádiz. Me he movido siempre por retos, por eso he cambiado de club de forma tan continua".

Por su parte, Edu Villegas también elogió a su nuevo futbolista: "Para mí y para el xerecismo es un orgullo tener aquí a Álex, ha sido siempre uno de los jugadores preferidos por la afición. Ha sido un jugador codiciado durante mucho tiempo, desde el minuto uno y ya está aquí, es un futbolista top para la categoría y, además, reúne todos los requisitos que se necesitan para triunfar en el Xerez Deportivo FC, porque le veo las ganas, la pasión, la ilusión y la predisposición. Aquí buscamos un buen grupo y siempre apostamos por buenos jugadores y buenas personas. Le conozco personalmente porque nos hemos enfrentado muchas veces y nos va a dar buenos resultados, confiamos en él, está en el sitio adecuado para triunfar. Es cierto que hace un tiempo tuvimos un acercamiento pero la operación no se pudo cerrar ".