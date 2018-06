Francis, en el trampolín

Edu Villegas, director deportivo del Xerez Deportivo FC, y Juan Carlos Ramírez, coordinador de la cantera, presentaron ayer a Francis como técnico del nuevo Xerez DFC B, filial xerecista que iniciará su andadura en competición oficial la próxima temporada.

Francis, que agradeció las palabras de bienvenida de Edu Villegas y Juan Carlos Ramírez, comenzó diciendo que "no me tenían que convencer de nada porque esto es mi vida, mi pasión. Es un proyecto ilusionante, llego con muchas ganas, con mucha ilusión y con ganas de empezar. Al ser un equipo nuevo todo necesita un poco más de tiempo pero se va a hacer bien. El año pasado fue muy buena experiencia, muy contento, y esto es un pasito más, que es importante".

En cuanto a los objetivos del filial, el entrenador subrayó que "aquí todos somos ambiciosos. Es un filial y evidentemente es un equipo que debe ser el trampolín para el primer equipo, intentaremos hacerlo lo mejor posible con ganas, ilusión, trabajo… todos los valores de este club, y sobre todo intentaremos que vayan creciendo los jugadores".

Para el barbateño, el proyecto de poner en marcha el filial no puede ser más atractivo al estar comenzando su carrera en los banquillos: "Es el primer año de vida del Xerez B y en este caso me toca a mí, que soy el entrenador, para mí es la hostia. Es bonito y estoy con muchas ganas de empezar a trabajar y que se vean las cosas reflejadas en el campo, que es lo realmente importante".

Como cada entrenador, Francis tiene su particular 'librillo': "En cierto modo lo que se suele decir: me gusta trabajar, exigir, evidentemente este año tratando con niños y nos lo ha dejado muy claro tanto Edu como Juan Carlos, somos el Xerez Fútbol Club y tenemos que tener unos valores y eso va por encima de todo, y partiendo de esa base me gusta ser ambicioso y ahora también en función del equipo se verá todo. Exigente, porque al fin y al cabo creo que esto es como ser jugador: trabajar, constancia y sobre todo humildad".