Frenar al líder, obligado

Hoy no es un domingo cualquiera de fútbol en Jerez. Hoy toca derbi, partidazo de esos que cuentan con todos los ingredientes necesarios para elaborar una suculenta receta. El Xerez DFC recibe esta tarde (17:00) por primera vez en su corta historia al Cádiz B en Chapín y lo hace en el momento más complicado de la temporada.

Los azulinos vuelven a casa después de una dolorosa derrota en Lora (4-2) y con la necesidad imperiosa de salir victoriosos de esta cita para no perder más opciones en su lucha por el ascenso y para no destapar la caja de los truenos. Pelean por un triunfo de prestigio ante un rival intratable, que es líder destacado de este grupo de División de Honor con 62 puntos gracias a una temporada que roza la perfección. El segundo clasificado es el Salerm Puente Genil y le saca diez puntos, mientras que al tercero, el Estrella San Agustín, le aventaja en una docena.

Los amarillos llegan con la baja de Ángel Torres y con las altas de David Toro y Duarte

Imponerse al filial amarillo en casa elevaría el grado de confianza del equipo en sí mismo y también de la afición en los suyos y en su entrenador, un Juan Antonio Sánchez Franzón que se encuentra en el centro de la diana de una parte de la hinchada, como así se lo hizo saber tras el choque frente a los loreños el pasado domingo.

En lo más alto de la tabla y sin ningún enemigo que hasta el momento le haga demasiada sombra, la escuadra de Mere está demostrando que sabe ganar y convencer. Pero hay más, a su liderato hay que sumar otros datos que hablan por sí solos de su potencial. Es solvente en ataque, lo que le convierten en el bloque que más goles marca (59) y una roca en defensa, es el equipo que menos tantos recibe (21). Encadena también ocho jornadas sin perder, sólo ha caído en tres oportunidades lejos de El Rosal, la última en la primera jornada de la segunda vuelta ante el Xerez CD en La Barca (1-0) y ha empatado cuatro veces.

Mere, técnico amarillo, trata de eliminar cualquier dosis de euforia entre los jóvenes integrantes de su vestuario por las muchas flores que reciben por la trayectoria que están marcando y huye de triunfalismos. "Mi madre y mi mujer me dicen que soy pesimista por naturaleza y yo me considero realista, he visto de todo en el mundo del fútbol. Quedan diez jornadas y falta un mundo, vamos a partido a partido, que es la filosofía que nos ha permitido llegar a estas alturas de competición en esta situación. Hay que ser humildes y trabajar los noventa minutos. Si pensamos que todo está hecho, seguro que lo pasamos mal en Chapín y en cualquier campo. Ni estamos ascendidos ya ni lo estaremos si ganamos en Jerez", apunta.

Juan Antonio busca la mejor versión de los suyos ante "el mejor equipo de la categoría" y para conseguirla realizará cambios en el once. Tiene que encontrar la fórmula para frenar a un equipo en plena racha.

El técnico citó ayer a todos los jugadores para este compromiso y no decidirá el once ni los descartes hasta justo antes del inicio del partido. De todos modos, tiene las bajas de los lesionados de larga duración Regalí, Juanma Barba y Pedro Herrera, la de Cuenca y la casi segura del defensa Antonio, que viene arrastrando molestias desde hace un par de semanas y es duda. Por contra, es alta Copero.

Dada la dificultad del choque y de la entidad del rival, se espera en Chapín una de las mejores entradas de la temporada. Los futbolistas necesitan más que nunca el apoyo de los suyos y los seguidores lo saben.

Mientras, Mere, no podrá contar con el concurso de Ángel Torres aunque sí ha recuperado a tiempo a David Toro a pesar de sus problemas físicos durante toda la semana y vuelve a disponer de Sergio y Duarte tras sanción.

Mere reconoce que en el vestuario "todos sabemos lo que significa este partido y este escenario". Igualmente, asume que la mayor presión será para los locales porque "tienen más necesidad de ganar", si bien aclara que "nosotros queremos dar continuidad a nuestro juego y a los resultados". En suma, advierte que "para vencer es importante afrontar el encuentro sin confianzas".

Precisamente la entidad del rival justificaría que el preparador del filial amarillo se planteara modificar no ya el once sino incluso el sistema con la intención de reforzar el centro del campo.