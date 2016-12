Frente al Pozoblanco, un peluche, una ilusión

El Xerez Deportivo Fútbol Club presentó ayer el cartel del encuentro que le enfrentará en Chapín el próximo 2 de enero, a partir de las doce, al Pozoblanco y que está dedicado a los Reyes Magos. Pepe Ravelo, presidente de la entidad, acompañado por sus Majestades de Oriente -Gema García Bermúdez, Fernando Andrés López y Salvador Espinosa-, fue el encargado de ofrecer todos los detalles de la mañana festiva que la entidad ha organizado para colaborar con la Cabalgata, ya que este año no va a sacar la carroza xerecista que tradicionalmente venía poniendo en la calle.

Ravelo agradeció a los Reyes su presencia en el acto y, de pasó, solicitó a "todos los socios y aficionados que acudan al encuentro que lo hagan con un juguete, a ser posible un peluche, para que los Reyes los puedan repartir sin problemas entre todos los niños. Esperamos que la operación resulte todo un éxito, ya que incluso hemos puesto el encuentro, que es importante, por la mañana porque por la tarde es la Cabalgata del Gran Visir".

Los juguetes se recogerán en cajones, que serán instalados en todas las puertas de acceso al campo y si hay aficionados que quieren colaborar pero que no pueden acudir al encuentro, los juguetes se pueden dejar también la secretaría del club, en el Edificio Jerez 2002. Por último, en casos concretos, también pueden ser recogidos a domicilio por los voluntarios azulinos.

Sus Majestades realizarán el saque de honor y al partido también han sido invitados los Reyes de años anteriores. Los niños hasta catorce años podrán entrar gratis a presenciar este compromiso frente al Pozoblanco.

Fernando Andrés López (Melchor), agradeció a la entidad azulina "la generosidad que ha demostrado" y resaltó: "El deporte no podía faltar en un acontecimiento social como es este. El deporte se distingue por sus virtudes y por sus valores y dentro de nuestro programa de Reyes Magos tenemos muy claro que debemos mandar un mensaje a nuestra infancia y juventud de los hábitos sanos. Con esta mentalidad nos encontramos como en casa porque el deporte debe hacer personas más humanas. En ese caso, el fútbol, como deporte de equipo, favorece una mejor relación entre los jugadores y las relaciones humanas también se fortalecen. Desde aquí mi agradecimiento más profundo".

Gema García (Baltasar) corroboró "el agradecimiento al Xerez DFC por dedicarnos este partido y por colaborar en nuestra campaña. Como ya comentado el presidente, si todos los aficionados traen un peluche estarán colaborando en la tirada de juguetes que llevaremos a cabo durante la Cabalgata que llevaremos a cabo por las calles de Jerez el próximo día 5. Todos tenemos que tener claro que el deporte es salud, es fortalecimiento de las relaciones entre las personas y es compañerismo. Creo que con este partido estamos dando un ejemplo de solidaridad".

Por último, Salvador Espinosa (Gaspar), apuntó: "No voy a reiterar más lo que han comentado Melchor y Baltasar pero sí que quiero agradecer al club el gesto. Insisto un poco en el tema de los juguetes. Como bien ha comentado el presidente, lo ideal es que los aficionados aporten peluches para poder repartirlos en la Cabalgata entre todos los niños de Jerez sin peligro. En el caso de que no todos sean peluches, pedimos que sean juguetes pequeños y que no tengan aristas. Todo lo tenemos que lanzar desde arriba y la seguridad es lo primero. Si son juguetes con bordes cortantes o peligrosos no los podremos repartir. Insistimos mucho en lo de los peluches porque puede ser muy bonito, lucido y ni va a hacer daño a nadie".

Por último, Ravelo destacó el xerecismo "tanto de Fernando como de Salvador, colaboradores del club en distintas facetas".