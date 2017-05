Ganar en Pozoblanco y esperar

Ganar para esperar un milagro. Al Xerez Deportivo FC no le queda otra que cruzar los dedos una jornada más para llegar vivo y con opciones de ascenso a la última fecha del calendario, opciones cada vez más remotas y que se antojan una quimera porque además de obligar al equipo de Juanlu Aguilocho, necesitan de los fallos de los tres equipos que le preceden en la tabla: Xerez CD, Estrella San Agustín y Ciudad de Lucena.

Y para que esperar la única cábala posible y que no sea como el cuento de la lechera, el Xerez DFC tiene que cumplir con su parte, que pasa por sumar los tres puntos este mediodía en el Polideportivo Municipal de Pozoblanco, horario que obligó a la expedición jerezana a emprender la marcha rumbo al Valle de los Pedroches ayer para evitar hoy el madrugón.

Dos canteranos en la lista: el portero del Estella Marrufo y el centrocampista Curro

Pero nada debe suponer un obstáculo si el equipo xerecista quiere apurar sus exiguas posibilidades: el triunfo es condición sine qua non, imprescindible para poder estar atentos al partido de la tarde en La Juventud: el Xerez DFC necesita, además de ganar hoy y en la última jornada al Conil, que el Xerez CD pierda los dos partidos que le quedan y que Estrella San Agustín y Ciudad de Lucena no sumen más de tres puntos en estas dos últimas fechas del campeonato. No hay más combinaciones, así que todo pasa y todo empieza con el envite matinal en Pozoblanco, clave para no dar por cerrada hoy mismo una temporada con fracaso, como el propio presidente, Pepe Ravelo, calificó que sería la campaña en caso de no lograr el ascenso a Tercera.

Sea como fuere, el Plan B del Xerez DFC es acabar lo más arriba posible por si en verano hubiera alguna vacante que permitiera al equipo llegar a categoría nacional, objetivo secundario que también pasa por ganar en el encuentro de hoy.

Y el rival que aguarda al equipo de Juanlu Aguilocho es una incógnita: arrancó como un misil, con ocho victorias seguidas y doce jornadas sin conocer la derrota pero luego fue desinflándose hasta caerse de la pelea por el ascenso hace varias jornadas. Empero, en su feudo es un rival a tener en cuenta -solo ha cedido tres empates y tres derrotas- y con 11 goles encajados es el segundo equipo menos goleado en su casa solo por detrás del Cádiz B, al que solo le han marcado 10 goles en El Rosal.

Para buscar los puntos en Pozoblanco, Aguilocho tiene varias bajas: Orihuela y Moreno están sancionados y Joaqui está enfermo desde el pasado viernes, mientras que en la enfermería continúan Juanma, José Manuel -inéditos esta temporada-, Javi Tamayo y Goma. La buena noticia es la recuperación de Enrique Olmo, que ya entrena con el grupo y ha entrado en una convocatoria en la que sobresale la presencia de los canteranos David Marrufo y Curro.

La expedición del Xerez DFC partía ayer por la tarde para hacer noche en Espiel, y estaba formada por los porteros Edu Villegas y David Marrufo; los defensas Adri Domínguez, Antonio Benítez, Álex Padilla, Borja Perea, Antonio y Álvaro Ramírez; los centrocampistas Copero, Caballero, Barba, Curro, Enrique Olmo y Biri; y los delanteros Cuenca y Guille.