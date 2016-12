Guille, baja para abrir el año

El Xerez Deportivo FC encara la recta final de la preparación del primer partido del año, el que le enfrentará el próximo día 2 de enero Chapín, a las doce de la mañana, al Pozoblanco. José Antonio Sánchez Franzón, técnico azulino, lo hace preocupado por el parón por las fiestas y sin Guille, delantero que ayer comenzó a entrenar con sus compañeros después de dejar atrás unos problemas en los isquiotibiales de su pierna derecha, pero al que aún le queda para estar al cien por cien y comenzar a entrar en las planes de su entrenador.

Juan Antonio espera impaciente el regreso del equipo a Chapín tras las fiestas navideñas y resalta que "se nos está haciendo el tiempo de espera muy largo. Comenzamos a preparar este partido después del empate en Cartaya, este encuentro es el lunes y todo es un poco extraño. La primera semana la dedicamos más a trabajar el aspecto físico y durante estos días ya sí que estamos más centrados en detalles tácticos".

El partido, el preparador isleño lo considera "muy importante" y espera que "si nosotros nos podemos desconcentrar un poquito con las fiestas, el rival también lo haga porque los dos equipos nos encontramos en la misma situación. Los jugadores están trabajando bien pero, realmente, son fiestas en las que a todo el mundo le gusta disfrutar y por mucho hincapié que queremos hacer en eso, aquí hay de todo. Habrá jugadores que se cuiden más que otros. De cara a esta cita, tengo la incertidumbre habitual de cada partido, la de las fiestas y la del rival, que es importante y también hay que tenerlo muy en cuenta. Evidentemente, tendremos que hacer las cosas muy bien si queremos sacar el partido adelante".

Lo que sí tiene claro Juan Antonio es que a su equipo no le debe pesar la presión de estar arriba o de verse fuera de los puestos de privilegio en función de los resultados. "Ese tema espero que no nos afecte. Cuando yo llegué, el equipo estaba muy lejos de la zona alta, esto va a ser muy largo. Hay siete u ocho equipos que vamos a estar peleando por los puestos de arriba hasta el final y seguro que nos iremos intercambiando las posiciones. Aquí, lo importante es ir partido a partido y también hay que intentar por todos los medios que cualquier tropiezo no te afecte más de lo debido. Aquí, todos los equipos nos estamos dejando puntos por el camino, hasta el Cádiz B, que es el líder, ha perdido partidos y le cuesta un mundo ganar. La Liga está muy igualada y lograr el ascenso va a ser muy complicado. Si miramos la clasificación nos damos cuenta de lo ajustado que está todo, entre el segundo y el octavo clasificado apenas hay un par de puntos de diferencia y hay muchos enfrentamientos directos. Nosotros, por ejemplo, desde que yo llegué nos estamos enfrentando a todos los equipos de la parte alta".