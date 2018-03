"Hacemos cábalas, con el Conil podemos tener una gran final"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez Deportivo FC, por primera vez admite que ya piensan en el ascenso a Tercera División y que han comenzado a hacer cuentas. Aún así, mantiene los pies en el suelo y resalta que su equipo sólo conseguirá el objetivo si es capaz de "mantener sus señas de identidad, trabajo y humildad".

-¿Cómo se encara la preparación de un partido después de un parón de dos jornadas?

-No era partidario de un parón ahora porque tienes que cuadrar muy bien el descanso con las cargas de trabajo y eso es muy fácil no llevarlo con precisión, igual puedes llegar falto de entrenamientos o relajado que pasado. Era partidario de terminar el 1 de mayo antes que el 15 pero esto está montando así, no lo montamos nosotros y toca adaptarse a la normativa. De todos modos, entiendo que estamos en Semana Santa, que aquí es importante y que hay que disfrutarla pero tampoco podemos olvidar que estos jugadores son casi profesionales, que viven de su rendimiento y no pueden olvidar sus hábitos de deportistas en estos días.

-El ascenso es cuestión de jornadas por los nueve puntos de ventaja al tercero, ¿cómo se gestiona eso a nivel de grupo?

-No es fácil porque uno no tiene claro que es mejor, que haya presión para que todo el mundo esté enchufado y nadie se pueda relajar o que exista un margen de confianza que nos permita un resbalón. Siempre tienes esa pequeña duda de cómo va a responder el equipo al final después del parón. He tratado de asemejarlo un poco al de Navidad, parecido en cuanto a las cargas físicas pero he intentado también mejorar en otros aspectos. Después de Navidad lo hicimos mal con la derrota de Coria, con el partido ante el Algabeño y luego la vista a El Viso, bajamos la intensidad en cuanto a convicción. Estoy recordándoles mucho cómo fueron aquellas semanas, en las que lo pasamos muy mal, fue duro en cuanto al estado de ánimo porque perdimos. Tenemos que hacer todo lo posible para no perder y mantener este estado de ánimo de confianza, que nos permite ponernos delante de cualquier equipo y de ganarle. Sin ir más lejos, en el entrenamiento del martes les recordé los partidos ante el Antoniano y ante el San Roque, que tuvieron momentos en los que pasamos por encima de los rivales. Quiero que encuentren ese momento ideal de estado de forma y de ánimo. Si recuerdan esos momentos, es más fácil, se exigen más para intentar disfrutar... No obstante, también les he hablado de los partidos que hicimos en Pozoblanco o en El Viso. Allí sintieron rabia, pena y frustración. A ver si somos capaces de trabajar todo eso y somos un equipo fuerte. Ahora, la clave es llegar al partido ante el Pozoblaco al cien por cien.

-¿Cómo se explica el cambio radical del equipo tras la derrota en El Viso?

-La temporada ha tenido dos puntos de inflexión, que curiosamente llegaron con dos derrotas. El primero fue en Conil. Después de perder, tuvimos una charla y hubo un cambio no tan grande en cuanto a resultados como a nivel de mentalidad, de intensidad en los entrenamientos, hubo un cambio en el sentir del grupo, Éramos una piña, teníamos un objetivo común, pero en el día a día, el que no jugaba se sentía un poco más desplazado y el que jugaba se sentía un poco mejor. Tras ese día, se rompió esa fricción, ya no había ni titulares ni suplentes, hubo un grupo más fuerte en cuanto a roles, todos se sentían partícipes. El otro punto de inflexión fue El Viso, a partir de ahí, a todo lo que es el grupo, le unimos la mejoría a nivel de juego y resultados. Los dos puntos de inflexión fueron diferentes, uno fue a nivel emocional y el otro más a nivel de resultados. Por eso no quería descanso, el equipo iba solo, todos tenían claro todo y eso en el fútbol se pierde si no se entrena, de ahí tanto trabajo en estos días.

-¿Se hacen cuentas ya en el vestuario o aún es pronto?

-Cuando se empieza a contar hacia atrás, ya sí que ves que el desenlace está ahí. Hay enfrentamientos directos y sabemos que si sacamos adelante nuestros partidos lo podemos conseguir pronto. Si todo sigue así, al haber un Coria-Conil en un par de jornadas, podemos estar virtualmente en Tercera si ganamos en casa al Conil... Eso hay que saberlo manejar, claro que lo miramos porque ahora es factible. No ayuda a ganar el siguiente partido pero sí que te ayuda, te da un plus para creer que el partido del domingo es una final. Tenemos dos finales ante Pozoblanco y La Palma y si las sacamos delante, sí que tenemos una auténtica final en Chapín frente al Conil. La visión ahora no es tan a largo plazo, ya haces cábalas, aunque eso no mete goles. Tenemos que seguir siendo exigentes y no olvidar que la humildad y el trabajo nos ha llevado hasta aquí.

-¿Qué importancia tiene ahora la afición?

-Hace unos días, Cervero, delantero del Mirandés, decía en una entrevista que ahora empieza el buen tiempo, empieza la manga corta y empieza el fútbol de verdad. Y es cierto, ahora llegan las buenas temperaturas, huele a césped de verdad y empiezan a disputarse los partidos en los que nos lo jugamos todo, en los que hay muchísima tensión. Él resumía lo que quería decir en que ahora da igual el rival y da igual cómo juegues, ahora lo importante es ganar, ese es el fútbol de verdad. Tenemos que coger un poco esa teoría, ahora es cuando hay que ver a los futbolistas de verdad, ahora se empieza a disfrutar de verdad, ahora empieza la afición a ir al campo con ese ritual de tomar algo y de ir al campo. Se respira la tradición futbolera y espero que eso empuje a los aficionados unido a la trascendencia de los últimos partidos.