Heredia, otro azulino que sigue en el proyecto

Manu Heredia también defenderá la camiseta del Xerez Deportivo FC la próxima temporada en Tercera División. El extremo jerezano, sub 23 que llegó al club antes de que se cerrase el plazo para realizar fichajes en enero pasado procedente del Atlético Sanluqueño, tenía contrato en vigor y ha cerrado un acuerdo con la entidad azulina para seguir a las órdenes de Pepe Masegosa. Volverá a jugar, de momento, junto a Camacho, Padilla, Bello, Javi Tamayo y los recién firmados Javi Casares y Regino.

El hábil extremo no tardó en convertirse en uno de los futbolsitas fijos para el preparador sevillano, ha disputado 15 partidos y anotando 2 goles.

Edu Villegas, director deportivo xerecista, mantuvo una toma de contacto con el xerecista la pasada semana y las negociones fueron rápidas, tanto que Heredia, con experiencia en Segunda División B y Tercera, ya ha dado el sí al club.

El joven jugador, tras formalizar su renovación, mostraba su satisfacción y explicaba que "estoy contento y no va a ser fácil, pero a todos nos gustan los retos complicados. Esta temporada va a ser muy dura, la Tercera es cada vez más fuerte. Cuenta con muchos equipos parejos luchando por el mismo objetivo, el ascenso. Vamos a intentar darlo todo para hacer las cosas lo mejor posibles y conseguir el reto".

El extremo sabe lo que es jugar tanto en Tercera como en Segunda B y se va a encontrar con un grupo X con al menos 21 equipos. No le asusta pero sí sabe que "cuando las temporadas se hacen tan largas influye mucho más que las plantillas sean amplias y competitivas. Hay qu tener en cuenta que eso aumenta tanto la competitividad a nivel individual como colectivo. Seguor que habrá al menos cinco o seis equipos luchando por el 'play-off'. Además, siempre hay alguno que da la sorpresa, pero a día de hoy es difícil de pronosticar cuál puede ser, el grupo no esstá aún ni cerrado porque no ha terminado la fase de ascenso".

Heredia cumplirá su segunda temporada en el XDFC y le está muy agradecido tanto a Villegas como al técnico por la confianza que han mostrado en él.

Tras ello, el interior jerezano agradecía a Edu Villegas su confianza y su apuesta personal para que pueda formar parte del proyecto xerecista. Sobre Edu, aclara: "Como futbolista primero y ahora omo director deportivo ha realizado un gran trabajo y esperamos que vuelva a conformar una plantilla competitiva, eso es bueno para todos. Los dos han confiado en mí y es normal que se lo agradezca, estoy muy agradecido a todos, a ellos y al club por el trato que me están dando desde el primer día que llegué".

En cuanto al papel de la afición, Heredia resalta el gran apoyo que ha recibido el equipo durante todo el curso y la importancia que ha tenido para lograr el ascenso: "Esta temporada ha sido increíble. Se han dejado la piel y la garganta en cada partido tanto dentro como fuera del campo para llevarnos en volandas y espero que este año vuelva a ser igual o incluso mejor".

El XDFC, a través de su página web, da al futbolistas "la enhorabuena por su continuidad en el club y le desea los mayores éxitos vistiendo la camiseta azulina".