Heredia: "Todo el mundo sabe que este club va para arriba"

Manuel Heredia Montoya ya ejerce como xerecista. El atacante jerezano, de 23 años y con experiencia en Segunda B y Tercera División que llega procedente del Atlético Sanluqueño, fija su objetivo en ayudar al ascenso y ha firmado por lo que resta de temporada y una más, y una tercera a expensas de una cláusula del contrato.

Heredia fue presentado ayer en la Clínica Vitaldent, patrocinador del Xerez DFC, por Tomás Villena, directivo del club que quiso "agradecer a Vitaldent no solo su patrocinio y ayuda al club sino el apoyo a nuestros deportistas", presentando a Heredia, "nuestro nuevo fichaje, que llega de superior categoría y esperamos que nos eche un cable para conseguir el ascenso".

Heredia estaba "muy contento de estar aquí, llego con mucha ilusión. Quiero ayudar mucho a este equipo, vengo a darlo todo y sobre todo a conseguir el objetivo de subir a Tercera División".

El objetivo del ascenso también lo tenía en Sanlúcar pero quizá ahora sea algo distinto porque en el Xerez DFC subir a Tercera es una obligación "porque este club todo el mundo sabe que va para arriba, entonces requiere las máximas exigencias y creo que este año se va a conseguir subir a Tercera, que es donde tiene que estar ahora mismo".

En el Atleti, Heredia ha jugado "bastante pero también tenía muchas ganas de venir aquí desde hace ya tiempo, ahora se ha dado la oportunidad y no he dudado en venir aquí", y el atacante tiene claro que "puedo aportar velocidad, desborde, muchos centros al área y también bastante trabajo" en cualquiera de las dos bandas, donde se siente más cómodo: "Casi siempre en banda, izquierda o derecha. He jugado más en la izquierda pero me da igual jugar en la derecha".

El nuevo futbolista azulino viene a cubrir el hueco dejado en la plantilla por Biri: "Sabemos que Biri es un gran jugador pero creo que somos distintos y yo vengo a intentar ayudar al equipo lo máximo posible".

Heredia se puso el miércoles a las órdenes de Masegosa y su primera impresión del entrenador fue más que buena: "Le gusta mucho jugar, por lo que he visto en mi primer día de entrenamiento me gusta mucho su forma de plantear su fútbol".

Físicamente en condiciones, Heredia aspira a debutar el domingo ante su nueva afición: "Uno no juega todos los días en Chapín, la verdad es que es una oportunidad muy bonita y creo que a muchos jugadores, por no decir a todos, les gustaría jugar en Chapín".