Ilusión, trabajo y transparencia

'nuestra fuerza es nuestra ilusión' es el lema elegido por la candidatura de Juan Bellido para afrontar una campaña electoral en el Xerez DFC que se le presenta dura por la fuerte competencia a la que va a tener que hacer frente con las otras dos candidaturas que optan a la presidencia, la de Rafael Coca y la de Javier Gómez Vallecillo.

Bellido de la Vega presentó ayer en sociedad todos los detalles de su proyecto en la caseta de la Feria del club y todos los integrantes de su grupo de trabajo coincidieron al destacar la ilusión con la que afrontan el reto y que lo único que les mueve es su xerecismo. "Nosotros sólo prometemos ilusión, trabajo, honestidad, transparencia y no gastar más de lo que no tenemos, aunque vamos a buscar el mayor número de recursos posibles. Nos queda mucho por hacer, todos mis acompañantes son profesionales en sus áreas y confío mucho en ellos. El proyecto arrancó con mucha fuerza y cada día nuestra motivación es mayor de cara a hacer grande a nuestro club".

Tras Bellido, tomó la palabra el vicepresidente Sebastián Alonso de Medina, encargado de la parcela social, cultural, relaciones institucionales y educación en el deporte: "La ilusión es nuestra filosofía y lo que pretendemos es el crecimiento deportivo, cultura e institucional de nuestro club. Queremos rescatar a los aficionados que en su momento no se sacaron el abono, recuperar a los que abandonaron el proyecto por desánimo y mantener a los socios que en estos momentos tenemos. Queremos que todos los socios escriban la historia de este club junto a nosotros y que se sientan importantes, queremos que formen parte de la gestión. Somos una candidatura limpia y transparente, no queremos que nadie nos pueda achacar nada de lo que ha sucedido en el pasado".

Apuestan por una cantera "que fomente los valores del deporte, la solidaridad, el compañerismo, el respeto y el esfuerzo. Los formadores de la cantera tendrán que jugar un papel muy importante y crearemos un código ético para todos. Queremos cercanía y llevaremos el xerecismo a los colegios porque ahí está el futuro y también pretendemos colaborar con todos los clubes de la ciudad".

Tomás Villegas, tesorero de la candidatura, se refirió a los temas económicos y deportivos. Resaltó que "el 70% de nuestros ingresos irían destinados al primer equipo porque entendemos que debe ser la locomotora que tire de todo el tren" para matizar: "Nuestro director será de la máxima solvencia. Está hablado con él pero no voy a dar el nombre, es xerecista y está comprometido con el proyecto. Él se encargará de todo, tendremos que tener los entrenadores idóneos para seguir creciendo y sólo haremos contratos por un año y tendrán una parte fija y una variable por objetivos cumplidos. En los próximos cuatro años queremos consolidar al equipo en Segunda B y queremos crear un filial, que lleve nuestro nombre. Llegaremos a un acuerdo con el Estella o si no es posible crear uno como Xerez B. Apostamos por mantener la cantera y el fútbol sala y también el fútbol femenino. Queremos hacer una propuesta a la Fundación para que se haga cargo de la gestión de la cantera. Todos los ingresos que podamos conseguir si no salimos elegidos irán al club".

Por último, Francisco Cintado, encargado de la parcela jurídica, abogó por un "cambio en los estatutos de la entidad, que necesitan una mejora. Hay que facilitar la participación del socio".