El Isla prepara su fiesta

El Xerez Deportivo FC se juega su primer 'match ball' de ascenso el domingo (12:30) en el Municipal frente al Isla Cristina, un equipo recién ascendido que se ha convertido en una de las revelaciones de la competición. Logró el objetivo de la permanencia con holgura y durante gran parte de la temporada ha luchado por una cuarta plaza que aún puede conseguir pero que tiene complicado tanto "por el desgaste de la competición como por lo mermada que se ha quedado nuestra plantilla después de una campaña que ha sido muy dura, hemos tenido que pelear muchísimo. Mis jugadores trabajan y ahora nos encontramos en plena campaña de fruta, hoteles y tenemos gente que también se dedica al mar en nuestro puerto", confiesa un Francis Acosta, técnico del cuadro onubense, feliz y orgulloso del rendimiento de su equipo.

Una vez logrado su gran reto, el tramo final de la temporada se lo toman "como una fiesta, como un premio, como un homenaje. Ahora, nos toca divertirnos jugando sin la presión de los resultados, estamos tranquilos después de la gran campaña que hemos hecho. Ha sido un invierno muy duro y nosotros somos un club modesto, el más modesto de todos los de Huelva que compiten en la categoría. A nosotros nos han quitado futbolistas hasta equipos de Primera Andaluza porque pagaban más. Mis jugadores sólo cobran por partidos ganados y tiene mucho mérito lo que hemos conseguido. Gracias a Dios nos han respetado las lesiones siempre y eso también ha sido importante".

En la primera vuelta, para ellos supuso "una gran decepción no poder jugar en Chapín, que es un campo de Primera División. Estuvimos a punto pero al final el Ayuntamiento por el tema de la resiembra del césped no nos dejó, así que tuvimos que jugar en el campo de la Roteña, que también es un gran campo, el césped estaba muy bien, pero Chapín es Chapín. Es un escenario de Primera División y también había preparada una zambomba para la afición y se tuvo que suspender, fue una lástima. Ahora, vamos a tener la fortuna de recibir al Xerez DFC jugándose el ascenso y eso siempre es bonito y motiva. Además, no lo vamos a ocultar, a nivel económico también nos va a venir bastante bien. Aquí nuestras entradas cada domingo no suelen ser tan importantes".

Al Xerez DFC, después de la derrota ante La Palma y el empate frente al Conil, se lo espera "como lo que es, como uno de los mejores equipo de la categoría. Tiene al alcance de la mano el ascenso y no se les va a escapar, van a ser campeones porque tienen un gran equipo y han realizado una excelente temporada. Se juegan aquí una final y, como he comentado antes, para nosotros es un privilegio. Vamos a competir y se lo pondremos lo más complicado posible dentro de nuestras limitaciones y de nuestras posibilidades, tenemos bajas. Una vez que la temporada la tenemos resuelta, es más difícil mantener la intensidad, hay futbolistas que me faltan ya a los entrenamientos por el trabajo y es que más no les puedo exigir después de todo lo que hemos remado. Aún así, en el verde luego todo cambia y a nadie nos gusta perder. Pelear vamos a pelear al máximo".

Acosta también hace un guiño a Pepe Masegosa y al trabajo que está realizando. "Como jugador lo sufrí y era un pelotero impresionante, de categoría, tenía muchísimo fútbol en sus botas. Cuando él jugaba en el San Fernando yo era entrenador del Cartaya en Tercera División y él solo nos dio un repaso... Como técnico, también es bueno, está haciendo un gran trabajo y ya tiene experiencia. Aquí tiene amigos y ya me han preguntado por él y por la hora del partido porque quieren saludarle".