Javi Tamayo, orgulloso con su renovación por el Xerez Deportivo FC

Javi Tamayo, ariete del Xerez Deportivo FC, se ha convertido en poco tiempo en uno de los ídolos de la afición azulina. Sus goles, su trabajo y su forma de conectar con la grada han calado en los seguidores. El punta llegó a la entidad hace tres temporadas procedente del Guadalcacín y no ha dudado a la hora de aceptar la oferta de renovación que la pasada semana Edu Villegas le puso sobre la mesa.

El azulino, en declaraciones a la web del club, admite que "no vine al Xerez Deportivo FC para que fuera un paso más en mi vida, sino que vine para quedarme y tratar de dejar al club lo más arriba posible. Ojalá que sean muchos años más. Llevo tres y afronto la próxima temporada con mucha ilusión".

Bajo el punto de vista de Tamayo, su complicidad con la afición "desde que llegué al club me ha mostrado mucho cariño, siempre ha estado ahí apoyándome cuanto más lo he necesitado. Estoy convencido de que todos juntos vamos a llegar muy lejos la próxima temporada en Tercera".

El futbolista azulino, que ya sabe lo que es jugar en Tercera, afronta la campaña "con mucha ilusión. Vamos a disfrutar de un año bonito y difícil, pero con el apoyo de la grada todo va a ser más fácil. La afición es la que lleva a un equipo a ser grande o no. Vamos a ver buenos encuentros en Chapín".

Tras su renovación, volverá a ser uno de los capitanes por los años que lleva en la entidad y admite que "para mí Edu Villegas ha sido un ejemplo y me fijo en cómo era él. Le admiro como persona y como jugador y no me preocupa ser capitán, me preocupa hacer bien mi trabajo".