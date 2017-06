Javi Tamayo, renovado con el sí de los candidatos

Javi Tamayo volverá a defender la camiseta del Xerez DFC la próxima temporada. El delantero, que se lesionó de gravedad el pasado mes de abril, ha sido de los pocos fichajes que han destacado esta temporada y las dos candidaturas a la presidencia han dado el visto bueno a las gestiones que ha llevado a cabo la actual junta directiva para su continuidad.

Tamayo sufrió el pasado 9 de abril en Chapín en el partido contra el San Juan una rotura parcial del ligamento cruzado de su rodilla derecha y está a la espera de pasar por el quirófano la próxima semana.

En estos momentos, el delantero se encuentra "mejor, con muchas ganas de pasar por el quirófano ya para olvidarme cuanto antes de este calvario. No había tenido ninguna lesión grave hasta el momento y el día del San Juan e encontré con este problema. El pasado miércoles estuve en Sevilla y la próxima semana me operarán. Los médicos de la Clínica Beiman me han ayudado mucho y gracias a ellos se han acortado los plazos de espera. Lo que aún no sé es cuánto tiempo estaré sin jugar. Los médicos de la Federación me han visto y me han comentado que en un principio me van a operar de menisco y una vez que empiece la intervención sobre la marcha decidirán porque en las pruebas que me han realizado no se aprecia del todo bien qué tipo de daño puede tener el ligamento. Si está estable, sólo me operarían de menisco y el plazo de recuperación se acortaría muchísimo. Si sólo es menisco, un mes y ligamentos, cuatro o cinco meses".

El delantero, máximo anotador del equipo azulino esta temporada, también se mostró satisfecho por su renovación, una continuidad que ha sido anunciada el día antes de las elecciones porque tanto la candidatura de Rafael Coca como la de Javier Gómez Vallecillo la respaldan.

En ese sentido, Tamayo confiesa que "me siento muy feliz por el apoyo que he recibido en todo momento desde que me lesioné por parte de todos. Tengo que estar satisfecho con esta decisión, me siento orgulloso de que cuenten conmigo. En estos momentos duros, en los que estás lesionados es un detalle y tengo que estar agradecido. He hablado con el club, hemos llegado a un acuerdo y sólo falta conocer el nombre del presidente que salga elegido para poder firmar. Insisto, estoy muy contento. Me reuní con integrantes de la junta directiva que va a dejar el club pero con el consentimiento de la nueva que pueda entrar".

En principio, el acuerdo al que ha llegado es "por una temporada y en función de cómo me salgan las cosas se estudiaría mi nueva situación. De momento, una campaña más. Yo estoy deseando ya que todo esto pase, tengo unas ganas enormes de volver a jugar. Se me está haciendo el tiempo muy largo, tengo ganas de empezar a luchar. Desde fuera se sufre mucho y en los últimos partidos no he podido ayudar a mis compañeros".

El punta, a pesar de haberse perdido el último mes de Liga, hace un balance positivo de su rendimiento en el club tanto con Dani Pendín como con Juan Antonio Sánchez Franzón. Cayó lesionado justo el día que debutaba Juanlu Aguilocho al frente del plantel. "Desde el primer día que llegué al club intenté trabajar y entregarme al máximo y lo di todo desde el primer minuto, diferente es que luego las cosas te salgan mejor o un poco peor, que falles un gol o que aciertes. El trabajo y la entrega no se negocian nunca, sintiendo en cada encuentro que has dado el cien por cien te marchas para casa muchísimo más tranquilo".