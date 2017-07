Joaqui da otro esperado sí

El Xerez Deportivo FC ha cerrado ya un acuerdo con el central Joaqui para que continúe ligado una campaña más a la entidad azulina, a la que llegó el pasado curso procedente del Atlético Sanluqueño de Segunda División B. Pilar indiscutible desde que aterrizó en el equipo entrenado entonces por Juan Antonio Sánchez-Franzón, Pepe Masegosa también le considera un jugador importante para su proyecto y para su forma de jugar.

Tras Joaqui, sólo quedan pendientes las conversaciones para continuar con el también central Antonio Moreno. El veterano defensa de Puerto Real contó para todos los técnicos y jugó 27 encuentros de Liga.

Jesús Legupín es el elegido al final para entrenar al equipo juvenil de Liga Nacional

Además, Edu Villegas no da por cerrada la defensa con los últimos movimientos. Sigue trabajando para intentar cerrar la contratación de un lateral izquierdo. Marcelo Villaça, jerezano del Atlético Sanluqueño, es el elegido pero tiene contrato con el club verdiblanco y, aunque no entra en los planes de Rafael Carrillo, no tiene aún la carta de libertad. Si llega a un acuerdo con la entidad que preside Manolo Fernández, aunque maneja ofertas de otros equipos, aceptaría la del conjunto azulino, ya que le agrada mucho el proyecto del Xerez Deportivo FC.

Por otro lado, la entidad azulina también hizo oficial ayer la renovación de José Manuel Barba, uno de los mejores jugadores de la corta historia de la entidad. Con calidad, gol y visión de juego, es de los futbolistas que más encuentros ha disputado y que más tantos ha conseguido.

La pasada campaña todos los entrenadores del equipo apostaron por él pero ninguno de ellos le colocó en su posición natural, la mediapunta, y a pesar eso siempre cumplió con el rol que le encomendaron.

Igualmente, esta misma mañana será presentado el centrocampista canario Adrián Martín, a las once de la mañana, en las instalaciones de Covijerez, Cooperativa Vitivinicola Jerezana Nuestra Señora de las Angustias.

Pero el club no sólo sigue dando pasos en la confección de la primera plantilla. Juan Carlos Ramírez, director de la cantera azulina tras la marcha de Dani Pendín al Mallorca junto a Vicente Moreno, poco a poco, va confeccionando el organigrama de los técnicos que entrenarán a todos los escalafones inferiores azulinos.

Ayer, la entidad anunció que, finalmente, Jesús Ramírez Pérez, conocido en el mundo del fútbol como Jesús Legupín, será el nuevo entrenador del primer equipo juvenil del Xerez Deportivo FC. Ramírez, que también barajó la opción de Juanlu Aguilocho, técnico que terminó dirigiendo a la primera plantilla la pasada campaña tras dar el salto desde el Estella, ha apostado por este joven técnico (10-05-1991) para dirigir al conjunto de Liga Nacional.

Sus inicios como entrenador los pasó en el Sancti Petri de su Chiclana natal. A esa entidad, el ya preparador azulino estuvo ligado durante cuatro campañas, las mismos que se ha llevado en la cantera del Cádiz, donde ha llegado a ser jefe de captación de jugadores de fútbol 7.

Ahora, Jesús Legupín llega al Xerez Deportivo FC con una gran ilusión y muchas ganas ante lo que considera "un reto bastante importante. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible".

Sobre su forma de concebir el fútbol, Legupín aclara que "me gusta bastante el sistema combinativo. Mi primera apuesta es jugar al fútbol, que así es más fácil que lleguen los resultados. Liga Nacional es una categoría bonita".