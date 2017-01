Joaqui llega y Jon Erik se va

Uno llega y otro se va. El Xerez Deportivo FC hizo ayer oficial la contratación de Joaquín del Moral 'Joaqui', central procedente del Atlético Sanluqueño, que se formó en la cantera del Xerez CD e incluso llegó a debutar con el primer equipo, y que en las últimas temporadas había jugado en Tercera en la Pobla de Mafumet, filial del Nástic de Tarragona.

El chipionero (31/05/91) ha disputado esta temporada con el Atleti en el Grupo IV de Segunda B un total de 13 partidos, puede jugar también de lateral y aterriza para reforzar la defensa, una línea que Juan Antonio quiso potenciar desde su llegada al banquillo.

Para que él tenga un hueco en la plantilla, la entidad ha dado la baja federativa a Jon Erik, un central que apenas ha tenido minutos desde que comenzó la competición, ya que ni Dani Pendín ni ahora Juan Antonio han depositado su confianza en él.

El club, a través de un comunicado, ha agradecido al futbolista su comportamiento: "Desde la entidad azulina se agradece la entrega, compromiso y magnífica predisposición del futbolista durante la primera vuelta de la temporada 16-17 y se le desea los mejores éxitos deportivos y personales en futuros proyectos".

Por su parte, Jon Erik se ha despedido de la afición a través de una nota en las redes sociales: "Hoy es un día muy triste para mí... Tras llegar a un acuerdo con el Xerez Deportivo FC dejo de ser jugador de la primera plantilla. Desde que llegué a Jerez, he sentido un cariño especial desde la gente cercana al club como de toda la ciudad. Todos y cada uno de los días vividos aquí han sido especiales y todos tienen algo bueno. He vivido momentos muy duros... Pero he vivido momentos increíbles que no los cambiaría por nada del mundo. Lo que me ha hecho sentir este club y esta afición no se puede explicar con palabras... Así que muchísimas gracias a todo el xerecismo, tanto cuerpo técnico, compañeros, directivos, afición, utilleros... todos los integrantes del XDFC. Me llevo grandes momentos y mejores amigos, desde aquí un xerecista más".

La incorporación de Joaqui no será la única, ya que el club sigue con varios frentes abiertos. Por un lado, espera la respuesta del centrocampista Adri Cuevas, en estos momentos con la sesiones AFE, Por otro, Pedro Ruiz, uno de los directivos encargados de la parcela deportiva, ha contactado con Sergio Narváez, centrocampista jerezano hermano del jugador del Xerez CD David Narváez, que actualmente milita en el Socuellamos de Segunda B. El directivo ya negoció con él el pasado verano pero declinó el ofrecimiento para seguir jugando en superior categoría. Ahora, Ruiz lo ha vuelto a intentar con una nueva oferta.

El mediapunta, de todos modos, también suena para dos equipos de Segunda División B, el Ejido 2012 y la Balona del exxerecista Julio Cobos.